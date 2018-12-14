"Она была самой лучшей бабушкой": за гибель пенсионерки в Перми лифтеру грозит до трех лет лишения свободы

В сентябре этого года произошел жуткий случай в одной из высотных многоэтажек в Перми. В доме на улице Кронита, 4/2, в микрорайоне «Молодежный», в шахту сломавшегося лифта упала женщина и, пролетев почти 8 этажей, разбилась насмерть.

В этом жилом комплексе в сентябре произошла трагедия.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщили в Орджоникидзевском следственном отделе СУ СКР по Пермскому краю, сначала следователи возбудили уголовное дело по факту смерти человека. Потом его переквалифицировали – в случившемся теперь обвиняют женщину-лифтера, работницу компании «Лифтэнерго-Сервис».

После проведенной Ростехнадзором проверки уголовное дело передали в суд.

Судебное заседание в Орджоникидзевском районном суде намечено на 21 декабря. Там сообщили, что лифтера будут судить по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Максимальное наказание по этой статье – до трех лет лишения свободы. Но также могут назначить ограничение свободы или принудительные работы на тот же срок.

Погибшая пермячка не была жительницей этого дома. Людмила Валерьяновна пришла в гости к сыну, чтобы отвести в школу внуков-тройняшек. Когда она собирала детей на занятия, в дверь их квартиры позвонила женщина-лифтер.

Сын и внучка Людмилы Валерьяновны стали свидетелями жуткой трагедии.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Позвонившая попросила пенсионерку и ее сына помочь, она сказала, что в их подъезде застряли в лифте люди, и что она в одиночку никак не может их вызволить оттуда, а позвать помощника-лифтера ей не удалось. Объяснила, что открыть двери лифта она смогла только на 8 этаже.

Лифтер позвала сына Людмилы Валерьяновны и его соседа в машинное отделение лифта, хотя по инструкции посторонние туда не могли заходить. И попросила помочь ей вручную лебедкой поднять застрявшую кабину лифта.

- А на 8 этаже попросила подежурить мою мать возле открытой двери лифта, чтобы кто-нибудь туда не упал, - рассказал сын погибшей пенсионерки. – Мы поднялись в машинное отделение и вскоре услышали шум падения тела и жутки крики тех, кто был в застрявшей кабине лифта. На ее крышу упала моя мама.

В этой кабине уже почти час сидели взаперти пенсионерка, которая возила выгулять соседскую собачку, и молодая мама с двумя дочками.

- Ничего страшней я в жизни не видела! - рассказала 76-летняя пенсионерка Людмила Ивановна. – Жуткий грохот над головой – и в щель приоткрытых дверей лифта свесилась безжизненная рука.

- Это какое-то роковое стечение обстоятельств, - говорит внучка погибшей пенсионерки Анастасия. – При бабушке мы жили как в раю, она кормила нас вкусными обедами, помогала убираться по дому. Она была самой лучшей бабушкой на свете! И вот теперь ее нет с нами.

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