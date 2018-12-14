«Умный город» начинается с «умного дома»

Есть ли способ уберечь квартиру от злоумышленников, бытовых неприятностей и пожаров? Как присматривать за одиноким пожилым родственником или ребенком? Возможности комплексной защиты жилища «Умный дом» показали уральские специалисты компании «Ростелеком».

Жительница Перми Олеся переехала вместе с семьей в отремонтированную квартиру в 2018 году. Узнав о возможности удаленного контроля за происходящим в жилище, изучив и взвесив все варианты, приобрела комплект «Умного дома». Для себя она выбрала две камеры видеонаблюдения, датчик движения, датчик протечки, датчик дыма, датчик открытия окна и «умную» розетку.

Не слежка, а присмотр

Среди жильцов пермской квартиры есть кошка Миля, которая любит хулиганить и сбрасывать цветочные горшки с мебели.

«Если вдруг я вижу, что Миля начинает пакостить, я через микрофон ей командую: «Миля, нельзя!» Сначала она пугалась, не понимала, что происходит, а потом привыкла. Перестает есть цветы и точить когти в неположенных местах», - поделилась Олеся.

Камеру может разместить в удобном месте сам пользователь - хоть на горизонтальной, хоть на вертикальной поверхности. Картинка, охватываемая камерой, отображается на экране смартфона. И это не зависит о того, где находится хозяин квартиры - хоть в аэропорту, хоть на море. Главное условие - устойчивое интернет-соединение. Записью можно пользоваться в течение 30 дней. Данные хранятся на «облаке» компании «Ростелеком».

Можно приглядывать за одинокими пожилыми родственниками. В силу возраста они забывчивы, а еще могут возникнуть проблемы со здоровьем, которые можно вовремя увидеть и предпринять меры, уверены в «Ростелекоме».

Фото компании

Дым не пройдет мимо «умного» датчика

Каждый житель города хочет защитить свое жилище от пожара. Как это сделать? В квартире Олеси рядом с электроплитой установлен датчик дыма и огня.

Работу устройства продемонстрировали сотрудники «Ростелекома». При воздействии дыма из устройства раздался громкий сигнал, а параллельно информация о ЧП высветилась на экране смартфона. В таком случае у хозяина жилища появится возможность предотвратить трагедию.

Датчик, который «боится» воды

Там же, на кухне, у Олеси около раковины установлен датчик протечки. По аналогии с детектором дыма, датчик протечки просыпается и передает информацию хозяину квартиры, когда на устройство воздействует жидкость.

Сымитировав небольшое наводнение, специалисты «Ростелекома» показали то, как реагирует «умный» детектор при внештатной ситуации.

Взлом квартиры обречен на провал

Проникновение в жилище незваных гостей не останется незамеченным. Датчик движения, установленный в коридоре, и датчик открытия окна молниеносно сообщают на смартфон об открытии окна и подозрительной активности у входной двери.

Фото компании

«Умная» розетка, которая отключает утюг

Специально для забывчивых домочадцев в пермской квартире установлена розетка, входящая в комплект «Умный дом». Выключить или включить устройство с телефона - это не только удобно, но и безопасно. Синяя подсветка свидетельствует о том, что розетка включена.

«Я специально подключаю через эту розетку утюг, потому что боюсь оставить его включенным. А теперь просто через телефон проверяю, отключен ли он, когда нахожусь вне дома», - поделилась Олеся.

Специалисты «Ростелекома» советуют использовать устройство также для удобства. Если вы находитесь на пути к дому, можете заранее включить чайник или разогреть обед.

Для обеспечения работы всей системы «Умный дом» при приобретении комплекта устанавливается специальный контроллер. Он способен управлять до 200 различных устройств и датчиков. Поэтому систему «Умный дом» можно подстроить под запросы каждой семьи и каждого домочадца. Помимо описанных устройств в «Ростелекоме» возможно приобретение модуля отключения воды, а также контроля температуры и освещения.

Олеся призналась, что при выборе «Ростелекома» она также учитывала не только возможность получения высокоскоростного интернета, но и услугу «Интерактивное телевидение». Это более 230 каналов, максимальный набор дополнительных услуг, возможность смотреть фильмы, которые идут в кинотеатре, а также уникальный сервис Wink. С помощью последнего каждый из домочадцев может смотреть телевизор на отдельном устройстве одновременно. Кстати, судя по измерениям скорости работы интернета, скорость от «Ростелекома» гораздо выше заявленной в 200 Мбит/с.

«Ростелеком является флагманом развития цифровых технологий в России. Наша компания успешно реализует проекты по созданию «Умных регионов» и «Умных городов» на территории Большого Урала, но создание умных территорий начинается с «умных квартир». Прикоснуться к цифровому будущему можно уже сегодня. И не выходя из собственного дома», - подчеркнула Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком».