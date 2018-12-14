Гособвинение потребовало посадить зачинщика резни в пермской 127-й школе на 9 лет 10 месяцев

В Перми подходит к концу судебный процесс по делу о резне в пермской школе №127, которую устроили выпускники ученик этой школы в январе этого года.

Во вторник, 18 декабря, судья Мотовилихинского районного суда должен вынести приговор выпускнику школы, 17-летнему Леониду Б. (имя изменено). Второй подросток находится на принудительном лечении, и на суд его привозили в качестве свидетеля.

Представитель гособвинения Екатерина Кашина предложила назначить Леониду Б. 9 лет 10 месяцев колонии, но при этом обеспечить наблюдение за ним психиатра. При этом максимально возможное наказание для него – 10 лет заключения.

- Судебно-медицинская экспертиза признала его вменяемым и его, можно судить, но в его поведении выявились отклонения, - объяснила она.

Действительно, как рассказал один из родителей учеников, в ходе судебного заседания (суд был закрытым) стало известно, что в начале января, буквально накануне нападения, Леонида Б. выпустили из психиатрического лечебного учреждения и передали его дедушке. Также выяснилось, что в 2017 году он угрожал охраннику школы игрушечным пистолетом.

Леонида Б. судят сразу по трем статьям – его обвиняют в покушении на убийство 28 учеников и учительницы, в разбойном нападении на охранника и в поджоге школы. Он признал себя виновным в покушении на убийство (частично) и в разбое.

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