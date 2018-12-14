«С нежностью от Катерины Шпицы». Знаменитая актриса попросила пермяков помочь детям остаться в семье

Известная пермская и российская актриса Екатерина Шпица пригласила пермяков стать гостями «сНежного BAZARa».

- Дети рождаются для того, чтобы расти в семье, - говорит актриса в видеоролике. - Вместе мы поможем им остаться дома. Приходите на «Снежный базар».

Во время мероприятия пройдут лекции и семинары, а также бесплатный показ фильма пермского режиссера Ирины Журавлевой «Медведи Камчатки. Начало жизни». Картина признана главным медиапроектом 2018 года и впечатлила президента России Владимир Путина.

Благотворительное событие «сНежный BAZAR» пройдет в это воскресенье, 16 декабря с 12 до 20 часов в культурном пространстве «Часовой завод». Все вырученные средства с мероприятия будут направлены на развитие социальных программ «Территории Семьи», оказывающей помощь семьям в тяжелой жизненной ситуации.