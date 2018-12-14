2018-12-14T07:53:20+03:00
Общество

«С нежностью от Катерины Шпицы». Знаменитая актриса попросила пермяков помочь детям остаться в семье

Звезда кино пригласила всех на «сНежный BAZAR», который состоится 16 декабря в культурном пространстве «Часовой завод» [видео]
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Известная пермская и российская актриса Екатерина Шпица пригласила пермяков стать гостями «сНежного BAZARa».

- Дети рождаются для того, чтобы расти в семье, - говорит актриса в видеоролике. - Вместе мы поможем им остаться дома. Приходите на «Снежный базар».

Во время мероприятия пройдут лекции и семинары, а также бесплатный показ фильма пермского режиссера Ирины Журавлевой «Медведи Камчатки. Начало жизни». Картина признана главным медиапроектом 2018 года и впечатлила президента России Владимир Путина.

Благотворительное событие «сНежный BAZAR» пройдет в это воскресенье, 16 декабря с 12 до 20 часов в культурном пространстве «Часовой завод». Все вырученные средства с мероприятия будут направлены на развитие социальных программ «Территории Семьи», оказывающей помощь семьям в тяжелой жизненной ситуации.

"С нежностью от Катерины Шпицы".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В рейтинге «убитых дорог» Пермский край занял 11 место
В Прикамье директор управляющей компании обвиняется в присвоении 15 млн рублей
Как будут работать ЗАГСы в новогодние праздники в Перми 2018
В Пермском районе автомобиль «Лада Икс-Рей» насмерть сбил 87-летнюю пенсионерку
16 декабря пермяки смогут увидеть самую яркую комету
Глава Дзержинского района Игорь Субботин стал заместителем мэра
Пермская семья выбралась из горящего дома
«С таким желанием нельзя выходить на игры». Пермский «Молот» всухую проиграл «Звезде»
Новогодний праздник в Перми продлится до 4 утра
Обвинение просит посадить на 10 лет зачинщика резни в пермской школе
Это просто рок какой-то: «формальдегидные дома» в Березниках и сносят-то с нарушениями
К вечеру из пермской больницы, где треснула стена, перевели всех детей
Животным из пермского зоопарка нужны шубы и дубленки
В Соликамске водитель «Лады Гранты» привязал собаку к машине и тащил за собой
Пермякам простят пени за тепло и горячую воду
Жительница Перми, укравшая у пенсионеров 19 миллионов рублей, задержана в Молдавии
В Прикамье водителя, сбившего 13-летнюю девочку на «зебре», будут судить
В Прикамье произошел сбой в электронной системе
«Пациентов эвакуируют»: на стене детской больницы в Перми обнаружили трещину
Пермская актриса Катерина Шпица влезла в чемодан вместе с котом
«Воровал металл и строил водопровод сыну». В Пермском крае осудят директор коммунальной службы
В Прикамье лоб в лоб столкнулись иномарка и «Газель», два человека погибли