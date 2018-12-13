После скандала с «розовыми волосами» пермским школьникам разрешили красить волосы и делать пирсинг

Департамент образования Перми выпустил методичку о требованиях к внешнему виду учащихся. Никакого «белого верха – черного низа». Наоборот, пермским школьникам разрешили красить волосы в розовые и синие цвета, делать пирсинг и ходить на уроки при макияже.

- Требования к внешнему виду могут носить только рекомендательный характер, - сообщили в департаменте образования. - Например, «при выборе макияжа рекомендуется использовать дневной, легкий макияж естественных тонов». Также были составлены формулировки, которые нельзя включать в локальные нормативные акты образовательных учреждений: «Запрещаются окрашивание волос в яркие, неестественные цвета, экстравагантные стрижки и прически», «Запрещено ношение пирсинга» и так далее.

С чего вдруг такая лояльное отношение к школьному дресс-коду у пермских чиновников? Все началось после нашумевшей истории с десятиклассницей Зиной Агишевой, которую не пустили на уроки из-за розового цвета волос. Мама Зины – депутат Пермской городской думы Надежда Агишева - в тот же вечер обратилась к директору гимназии.

- Директор сослалась на школьный устав и предложила мне либо привести девочку в школу с «нормальными волосами», либо перевести ее на индивидуальный план обучения, - рассказала «КП» Надежда Агишева.

Но депутат не сделала ни того, ни другого. Она написала об отстранении дочери от занятий в соцсетях. Пользователи активно поддержали «девочку с розовыми волосами» и устроили флешмоб - присылали свои фото с розовыми волосами и бородами.

После публикации в газете прокуратура провела проверку гимназии и постановила: отстранение от занятий из-за цвета волос - не законно, так же, как и статьи о внешнем виде школьников в уставе гимназии.

В итоге суд оштрафовал гимназию на 50 тысяч рублей, а ее директора - на 30 тысяч за незаконное отстранение ученицы от занятий.

А чтобы подобных скандалов больше не было, чиновники и написали методичку о внешнем виде.

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