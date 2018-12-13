В пермской больнице, где треснула стена, находились 144 ребенка

- Экстренной эвакуации пациентов из детской больницы не потребуется, - сообщили в пресс-службе МЧС. – Часть пациентов планово выпишут, остальных планируется перевести в другие лечебные учреждения.

Напомним, утром 13 декабря выяснилось, что в стене детской городской клинической больницы №3 по адресу: Пермь, ул. Ленина, 13, обнаружена трещина, а подвал здания затопило. В это время в больнице находилось 255 человек, в том числе 144 ребенка.

На место выехали специалисты МКУ «Гражданская защита», руководство МЧС России по Пермскому краю, представители администрации края и города.

- Стена первого этажа, где образовалась трещина, не является несущей, угрозы обрушения нет, - прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства края Антон Удальев. - Рисков жизни и здоровью детей тоже нет. Эвакуировать пациентов будем в плановом режиме - переводить в другие учреждения. Будет проведено обследование здания, после этого можно будет установить все пути решения.

Сейчас ремонтная бригада «Нового-Прикамье» ведет откачку воды в подвале. Водоснабжение больницы восстановлено.