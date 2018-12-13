2018-12-13T14:07:56+03:00
Происшествия

В пермской больнице, где треснула стена, находились 144 ребенка

Часть детей выпишут, часть переведут в другие клиники
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
На место прибыли все аварийные службыНа место прибыли все аварийные службыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

- Экстренной эвакуации пациентов из детской больницы не потребуется, - сообщили в пресс-службе МЧС. – Часть пациентов планово выпишут, остальных планируется перевести в другие лечебные учреждения.

Напомним, утром 13 декабря выяснилось, что в стене детской городской клинической больницы №3 по адресу: Пермь, ул. Ленина, 13, обнаружена трещина, а подвал здания затопило. В это время в больнице находилось 255 человек, в том числе 144 ребенка.

На место выехали специалисты МКУ «Гражданская защита», руководство МЧС России по Пермскому краю, представители администрации края и города.

- Стена первого этажа, где образовалась трещина, не является несущей, угрозы обрушения нет, - прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства края Антон Удальев. - Рисков жизни и здоровью детей тоже нет. Эвакуировать пациентов будем в плановом режиме - переводить в другие учреждения. Будет проведено обследование здания, после этого можно будет установить все пути решения.

Сейчас ремонтная бригада «Нового-Прикамье» ведет откачку воды в подвале. Водоснабжение больницы восстановлено.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому
«Закон о розовых волосах»: в Кишерти прокуратура запретила устанавливать в школах дресс-код
Пермский футбольный арбитр пострадал в аварии в Индии
В Соликамске без тепла остались 146 жилых домов
Следственный комитет: назначена экспертиза для выяснения причины смерти женщины в «скорой»
В Перми произошла авария с участием пяти автомобилей, пострадал водитель
Из-за мигрантов прикамское предприятие заплатит почти миллион рублей штрафа
Пермские власти объявили аукционы на покупку 85 автобусов
В Прикамье стоимость техосмотра не превысит 655 рублей
В Прикамье должник, сидящий в колонии, спрятал внедорожник в самовольном гараже
Массовые катания проходят на восьми катках Дзержинского района Перми
Житель Пермского края убил знакомого, а через четыре дня облил сотрудницу ломбарда кислотой
«Стало плохо после скандала с мамой ученика». В пермской школе охранница умерла на рабочем месте
В Прикамье прокуратура начала проверку по факту гибели 32-летней женщины в машине «Скорой помощи»
В Прикамье осудят мошенника, который не любил отдавать долги
В Перми учеников и сотрудников школы эвакуировали в спортзал из-за запаха дыма
В Прикамье столкнулись две «Лады», один человек погиб
После вмешательства прокуратуры в Прикамье чиновники выделили автобус для воспитанников детского сада
В Перми открылся дневной центр помощи бездомным «Территория Передышки»
В Прикамье управляющая рестораном присвоила 246 тысяч рублей и соврала, что ее обокрали
Губернатор Прикамья проведет предновогодний эфир в Instagram