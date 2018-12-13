В Перми собираются закрыть половину павильонов по продаже прессы

Выпить утренний кофе, читая свежую газету, многим пермякам становится все более проблематичным. И дело не в отсутствии кофе - газеты оказываются труднодоступными.

Признали неэстетичными

По нашим данным, в 2010 году в Перми было около 250 газетных киосков. Сейчас в городе по официальному нормативу на муниципальной земле должно быть 124 киоска по продаже прессы. Но их там только 60 (еще 55 стоят на землях ТСЖ). Почему так мало?

Потому что в схеме размещения нестационарных торговых объектов, принятой в Перми в августе, количество мест для киосков значительно сократилось. И большинство их выделено на окраинах города, где небольшой поток людей. При этом киоски, не вошедшие в схему, после окончания срока аренды должны быть снесены. А только, например, в Ленинском районе из схемы были исключены более 10 работающих газетных киосков.

За места в центре Перми идет серьезная борьба на аукционах, а продажа прессы - не самый выгодный бизнес. И газетные киоски эту борьбу проигрывают.

Они нашли свою нишу - 55 газетных киосков находятся на придомовых территориях, то есть на земле, принадлежащей жильцам многоквартирных домов. Там до недавнего времени можно было размещать какие угодно киоски. Хоть автоматы по продаже питьевой воды, хоть фруктово-овощные ларьки. Деньги за аренду земли владельцы НТО перечисляли в фонд ТСЖ - и все были довольны. ТСЖ получает дополнительные средства на текущее содержание жилья (по нашим источникам, ТСЖ, находящиеся в центральных районах Перми, за счет аренды земли под разные киоски имели по несколько сотен тысяч рублей в год). Жильцы имеют возможность покупать необходимые мелочи возле дома. А владельцы киосков получают прибыль от своего бизнеса.

Но этой весной депутаты городской думы внесли изменения в правила благоустройства и запретили размещать киоски во дворах многоквартирных домов. Дескать, неэстетично.

Летом Пермский краевой суд признал недействительными эти поправки, придя к выводу, что вопросы размещения НТО на частной земле не входят в компетенцию городской думы. Но Верховный суд России отменил решение краевого.

- В итоге сейчас в Перми 55 киосков, расположенных на придомовых территориях, будут в ближайшее время снесены под угрозой штрафов, - рассказал генеральный директор «АиФ-Прикамье» Федор Парамонов. Он - один из членов инициативной группы, которая борется за сохранение газетных киосков, а следовательно, за интересы читателей прессы. И не только.

«Продажи упадут на 90 процентов»

Простой подсчет: в городе можно (и нужно) поставить 124 киоска. Сейчас их 60. Если перенести 55 киосков с придомовых территорий на муниципальную землю, их будет 115. Вроде бы, в чем проблема-то? Перенесли с одного места на другое - и дело с концом.

- У газетных киосков есть своя специфика, люди привыкли покупать прессу по дороге на работу или домой, - поясняет председатель ассоциации «Издатели и распространители периодической печатной продукции Пермского края» Дмитрий Еремин. - Павильон с фруктами можно перенести на несколько метров, это на объемы продаж не повлияет. Но если газетный киоск перенести на 200 метров, человек не пойдет туда специально за газетой или журналом. В случае переноса киосков продажи в них, я считаю, упадут на 90 процентов. И киоски станут нерентабельными.

А нерентабельный бизнес ликвидируется.

Сейчас, по данным ассоциации распространителей, в 55 киосках, расположенных на придомовых землях, ежемесячно продается 100 тысяч экземпляров общественно-политических изданий и местных газет. Это без учета журналов и сборников кроссвордов. То есть при закрытии этих киосков за месяц продажи всех газет упадут на эти 100 тысяч.

Конечно, есть еще супермаркеты и почтовые отделения. Но газеты в киосках стоят значительно дешевле, чем в супермаркетах. И при сокращении киосков читатели станут либо больше платить за газеты, либо - меньше покупать. К тому же газетные киоски удобны тем, что в них можно по пути купить не только свежую прессу, но и ручку, расческу и прочие необходимые мелочи.

И не забывайте о том, что при закрытии киосков сократятся рабочие места. Закроют 55 киосков - лишатся работы 110 киоскеров, в большинстве своем - это женщины предпенсионного и пенсионного возраста. А еще водители, грузчики и т. д.

А чем вас городские земли не устраивают?

И все-таки оставим в стороне самый пессимистический сценарий с закрытием киосков. Поговорим об их переносе.

Установка киосков на муниципальной земле по новым правилам проходят через аукционы.

- Департамент экономики и промышленной политики проводит торги на право размещения нестационарных торговых объектов. После заключения договоров с победителями аукциона владелец НТО в течение двух месяцев должен разместить киоск, соответствующий типовому архитектурному решению, - объяснили порядок в городской администрации.

- Первый аукцион на аренду земли прошел в конце августа, - рассказывает Дмитрий Еремин. - По нашим подсчетам, было выставлено порядка 30 мест. Аукционы выиграли владельцы примерно 20 газетных киосков, но работать из них реально начали только два. Все происходит очень долго - пока предприниматель выиграл аукцион, изготовил киоск, подключился к электроэнергии…

Пункт «изготовил киоск» здесь очень важен. Абы какой павильон поставить нельзя. Есть три типовых проекта. И, выиграв аукцион, надо заказать киоск по одному из этих проектов. Тот киоск, который стоял ранее, использовать нельзя. А заказывать раньше нет смысла - вдруг проиграешь аукцион.

Не так просто и подключиться к электросети. Зачастую в техусловиях энергетики прописывают - подключайтесь к жилому дому по соседству. Но это можно сделать только с согласия жильцов, которые вовсе не горят желанием увеличить нагрузку на свои электросети.

Вот и проходит между аукционом и началом работы нового киоска почти полгода.

- Может быть, надо ввести мораторий на снос киосков, не выписывать штрафы владельцам тем киоскам, которые сейчас попадают под действие изменившихся правил благоустройства, - предлагает решение проблемы Федор Парамонов. - Новый мир не создан, а старый уже пытаются активно рушить. Вот в чем проблема.

ВАЖНО!

Штраф за нарушение правил благоустройства при размещении НТО в Пермском крае для индивидуальных предпринимателей с 1 августа 2018 года составляет от 9 до 10 тысяч рублей, за повторное нарушение в течение года - от 10 до 15 тысяч рублей. Для юридических лиц - от 90 до 100 тысяч рублей, за повторное нарушение - от 100 до 150 тысяч рублей.

С 1 мая 2019 года размер штрафа снова вырастет: для ИП - до 15 - 20 тысяч рублей, за повторное правонарушение - до 20 - 25 тысяч рублей; для юридических лиц - до 250 - 300 тысяч рублей, за повторное нарушение - до 300 - 350 тысяч рублей.