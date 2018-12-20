2018-12-20T12:41:29+03:00
Дом. Семья

Вы растаете от умиления, посмотрев фото двухмесячных тигрят

В пермском зоопарке родились три тигренка
Елена КОНОВА
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Фото Татьяны БайдинойФото Татьяны Байдиной
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В пермском зоопарке прибавление - на свет появились три тигренка. 2 года назад в зоопарк привезли 2-летнюю тигрицу Афину по программе для разведения амурских тигров. С шестилетним на тот момент Агатом у них сразу возникла любовь. И вот, долгожданное пополнение в семействе!

- Котята родились 12 октября, - рассказывает нам Алена Мазикова, куратор коллекции зоопарка. - Беременность у тигров длится 3,5 месяца. Все это время мы волновались за Афину. Да и после родов тоже. К сожалению, всегда бывает вероятность, что котята не выживут. Но у тигрят сейчас все хорошо. Самца мы отсадили в соседний вольер, так что котята находятся с мамой. Афина за ними ухаживает, заботится. А тигрята очень любят играть с ее хвостом и прыгать сверху на тигрицу.

Фото Татьяны Байдиной

Фото Татьяны Байдиной

Котята уже показывают характер. Самочка - самая активная, ведет себя агрессивнее всех и шипит на рабочих, когда те убираются в вольере. А самцы спокойные. Один совсем контактный, спокойно подходят к людям.

Фото Татьяны Байдиной

Фото Татьяны Байдиной

- Даже на днях наблюдали, как они выбегают в уличный вольер, - говорит Алена Мазикова. - Девочка прямо несется на улицу, а мальчики - осторожно выходят, оглядываются.

Малыши питаются пока маминым молоком, но в подкормку им дают по 2 кг мяса каждый день. Имена тигрятам еще не придумали.

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