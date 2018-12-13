2018-12-13T14:07:56+03:00
Общество

«Кольцевой трамвай вдоль Камы, новый вокзал, 5 телетрапов в аэропорту»: в Перми рассказали о предстоящих транспортных проектах

Их «расписали» до 2023 года
Андрей МАТЛИН
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Реконструкцию улицы Революции обещали начать уже в ноябре. Но рабочих пока что-то не видно.Реконструкцию улицы Революции обещали начать уже в ноябре. Но рабочих пока что-то не видно.Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В канун Нового года в краевом министерстве транспорта решили рассказать о том, какими «транспортными» подарками порадуют пермяков.

Министр транспорта Николай Уханов перечислил важные объекты в Перми, которые претерпят заметную трансформацию. Деньги на их преображение выделят частично из краевого бюджета, а частью - из средств на подготовку к 300-летию краевого центра.

Участок железной дороги от Перми-2 до Перми-1

Его собираются закрыть в 2019 году. Вместо электричек здесь будут бегать дизельные автобусы марки Volgabus. Маршрута №2 уже запустили в тестовом режиме и вскоре обещают уточнить график движения. При предъявлении билета на электричку проезд на этих автобусах будет бесплатным. Они будут курсировать так: от Перми-2 - по улицам Ленина, Окулова, Петропавловской, Комсомольский проспект, Монастырской. В обратном направлении - по улицам Монастырской, Комсомольский проспект, Ленина.

Вокзал «Мотовилиха»

Его построят до января 2022 года. К этому времени реконструируют дороги, ведущие к новому транспортно-пересадочному узлу «Мотовилиха». Разработают также схему движения общественного транспорта через новый вокзал. После этого железнодорожное сообщение между станциями Пермь-1 и «Мотовилиха» закроют.

Трамвайное сообщение на набережной Камы

Трамвайную линию вдоль набережной спроектируют в 2019 году, а в 2020 году начнут ее строить. Для трамвайных путей используют существующую железнодорожную насыпь, а возможно, и рельсы - в Германии, например, во многих городах трамваи «научили» бегать по железной дороге.

Средства на проектирование этой трамвайной линии уже заложены в бюджет. Завершится строительство до 2023 года.

Железнодорожный вокзал Пермь-2

Построить новый транспортно-пересадочный узел Пермь-2 должны до июня 2023 года. К этому времени как раз и завершат строительство трамвайной линии на участке, связывающей транспортно-пересадочные узлы Пермь-2 и «Мотовилиха».

Затем обещают организовать кольцевой трамвайный маршрут. Он свяжет Дзержинский, Ленинский и Мотовилихинский районы. Трамвай от Перми-2 пойдет по набережной через станцию «Мотовилиха» до улицы 1905 года, оттуда по улице Уральской, минуя Пермский цирк, выйдет на улицу Ленина, далее по улицам Куйбышева и Петропавловская вернется на Пермь-2.

Телетрапы в аэропорту «Пермь»

Пять телетрапов-рукавов, через которые пассажирам будут комфортно попадать на борт авиалайнеров, появятся в аэропорту в ноябре 2019 года. К этому времени должны закончить реконструкцию рулежных дорожек.

Телетрапы стоимостью 228 миллионов рублей поставит компания «Алеко» из Домодедово.

Новые дороги в Перми

До конца 2020 года в краевом центре расширят улицу Революции - от Центрального рынка до улицы Сибирской. Она станет 4-полосной, по ней проложат трамвайные пути. Также в этом году реконструируют улицу Героев Хасана в районе выезда из города и улицу Карпинского на участке от улицы Свиязева до улицы Советской Армии.

С 2021 до 2023 года в Перми будут строить новую автомобильную дорогу, которая упростит подъезд к Красавинскому мосту и разгрузит Коммунальный мост. Новая автодорога пройдет по улице Строителей через площадь Гайдара до улицы Стахановской. Первую часть этой автотрассы – до пересечения с улицей Восстания – сдадут уже в 2022 году.

Мост-близнец

В конце 2021 года в 18 метрах от Чусовского моста появится еще один такой же мост-близнец. В 2022 году поток машин пустят по нему, а существующий мост будут ремонтировать. А потом по каждому мосту автотранспорт будет двигаться в одну сторону.

Уберут "зигзаги"

К августу 2019 года полностью "спрямят" Шоссе Космонавтов и до пермского аэропорта можно будет ехать со скоростью 80 километров в час.

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