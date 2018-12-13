По ночам звонят пьяные девушки и просят убрать последствия загула до приезда мужа

Вы думаете, что вызывают клининговую компанию для уборки квартиры или дома только богатые люди? Вы ошибаетесь. Сейчас эта услуга становится в Перми все более популярной. Чаще всего нас заказывают после ремонта или затопления квартиры или на поддерживающую уборку раз в неделю. А, бывает, вызывают, чтобы скрыть последствия пьянок и вечеринок, если «утром муж вернется из командировки».

«Рюмка водки на полу»

Однажды ночью, уже после двенадцати, в нашу компанию позвонили две подруги. Они устроили себе девичник, пока муж и дети одной из них были в отъезде. Хорошо так посидели, а потом невзначай скатерть со стола сдернули и вся посуда – на пол. Кругом осколки, остатки еды, запах спиртного... А муж должен был утром приехать. Вот женщины и вызвали нас, чтобы все срочно убрать. В результате все закончилось хорошо.

Хотя люди не всегда вспоминают, что можно позвонить и вызвать клининговую службу. Привыкли сами как-то справляться. Недавно знакомая жаловалась, что все выходные провела, занимаясь уборкой у бабушки. «Я, говорит, даже не подумала, что можно кого-то вызвать». Но в последнее время заказов становится больше. Особенно на генеральную уборку после ремонта. Люди начинают ценить время.

Как-то нас вызвали в многодетную семью. Пока у них в квартире шел ремонт, они жили в съемной. Ремонт закончился, надо переезжать, иначе придется еще платить за месяц аренды. А квартира большая, детей много. Их мама говорит: «Я просто не могу все успеть». Вот они и заплатили за уборку квартиры после ремонта, хотя совсем не богатая семья.

Поссорились - и тарелки об пол!

Постоянную поддерживающую уборку заказывают люди, которые могут себе позволить выделить тысяч 10 в месяц. Есть объекты и на 5 тысяч в месяц - когда девочка один раз в неделю приезжает на два часа, все протирает тряпочкой. Но чаще бывают разовые заказы.

Как-то толпа мужиков собралась на квартире вдалеке от жен. Сняли квартиру. Кутили там неделю, а потом вызвали нас. Причем, позвонили вечером и заказали уборку на следующий день, на 12 часов. Приехали, звоним – не отвечают. Оказалось, вновь запили. Вечером они очухались, на завтрашний день нас вызвали. И опять не проснулись… Только на третий день удалось там убрать. Несколько мешков бутылок вынесли оттуда.

В одной квартире мы только генеральную уборку сделали, на следующий день – звонок. Парень просит: «Ребята, приезжайте, все снова убрать надо». Оказалось, семейная пара сходила в ночной клуб. Там они поссорились. Вернулись домой, разборки у них до битья посуды дошли. Мы, конечно, все убрали. Но они потом все равно разошлись.

«Пойдем, выпьем»

У нас в компании работают молодые девушки. Кстати, клининг – это вообще женская профессия. Мужчины такой работы не выдерживают: терпеливо, дотошно что-то тереть, отмывать. Они могут только мебель двигать или балконы мыть. Когда есть такая работа, их вызываем.

Так вот, однажды нас наняла строительная компания, чтобы убрать в коттедже после работ. Приехали две девушки, начали работать. А бригадир строителей напился и начал приставать к одной из наших сотрудниц. Девчонки собрались и быстро уехали. С хозяевами квартир таких случаев не было. Там другое – они часто мне предлагают: «Пойдем, выпьем», - когда я приезжаю проверить работу. Хотя в большинстве случаев клиенты во время уборки уезжают.

А вообще на разовые заказы обычно отправляем бригаду, хотя бы из двух человек, чтобы один был старшим, который отвечал за все и решал все вопросы.

Кто ответит за порчу?

Иногда клиенты рассказывают, что те, с кем они работали до нас, то мебель испортили и не хотели оплачивать, то после уборки вещи пропали. Но как докажешь? Видеокамер в квартирах обычно не ставят. И даже в коттеджах они снаружи, а не внутри.

У нас был клиент, которому предыдущая фирма при уборке повредила дорогую итальянскую сантехнику. Но он сразу не заметил, а потом уже было поздно что-то доказывать. И ему ничего не возместили. А сантехника дорогущая была - несколько тысяч долларов.

Чтобы таких случаев избежать, надо сразу все в договоре прописывать: что конкретно надо сделать и кто ответит за порчу имущества. Мы как-то раз разбили плафон на люстре, а люстра старая, таких плафонов нигде уже не продавали. Пришлось заказать пять новых плафонов из Москвы. За свой счет.

Один раз ламинат нечаянно испортили. Делали уборку, девочка нечаянно пролила средство, появилось пятно. Пришлось перестилать часть пола. Хорошо, что у хозяев остался лишний, мы просто оплатили работу рабочего и стоимость ламината.

А однажды клиент, заказавший уборку, уехал в отпуск. А ключ от коттеджа, где надо было работать, оставил у знакомого, чтобы тот передал нам. Мы договорились с этим знакомым, приехали на объект, а там никого нет и на звонки этот человек не отвечает. Прождали его целый час. И уехали. А через два дня выяснилось, что он устроил там вечеринку с друзьями, после которой из коттеджа пропало много ценных вещей. Эту пропажу могли бы на нас свалить, но повезло, что мы туда не смогли попасть. Поэтому сейчас работаем только напрямую.

Стажировка – бесплатно

Крупные клининговые компании, объявляя набор людей, принимают вначале на бесплатную стажировку, на день-два. И этим пользуются. То есть человек отработал день или два бесплатно, а потом к нему придираются: «Давай быстрее, если не справляешься, лучше уходи!», - чтобы человек не выдержал и ушел. Завтра новый на стажировку придет. И опять бесплатно отработает. А как уж эти стажеры работают, компаниям не важно. Они берут количеством клиентов. Один раз уборку сделали, деньги взяли, мнение клиента им без разницы. Реклама работает, люди идут. Поэтому, выбирая клининговую компанию, не ориентируйтесь на ту, которая ведет масштабную рекламу.

ВАЖНО

Подводные камни для клиентов

Что надо сделать, чтобы уборка не обернулась ущербом:

1. Обязательно заключите договор, в котором будет прописана материальная ответственность за порчу имущества.

2. Не делайте никаких предоплат, даже если сумма уборки 30-40 тысяч.

3. Всегда тщательно принимайте работу, хотя обычно заказчики не любят это делать. Зачастую люди поверхностно осмотрели квартиру, а через неделю может оказаться, что что-то сломано.

4. Спросите, сколько времени работают люди, которые пришли убирать ваш дом, какой у них опыт. И кстати, можно попросить ксерокопии паспорта, если в квартире лежат дорогие вещи, которые вы не хотите потерять.