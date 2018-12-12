2018-12-12T16:26:44+03:00
Общество

В Перми на дороги выйдут 85 муниципальных автобусов

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказал руководитель «Гортранса» Анатолий Путин
Андрей МАТЛИН
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Пермские автобусы будут красного цвета. Фото: www.volgabus.ru.Пермские автобусы будут красного цвета. Фото: www.volgabus.ru.
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В Перми объявили конкурс на приобретение 85 муниципальных автобусов. Хватит ли их для муниципального автопарка? Что они из себя будут представлять? Такие вопросы прозвучали в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM).

- 85 автобусов - это примерно десятая часть существующего парка автобусов в Перми, - объяснил руководитель «Гортранса» Анатолий Путин. – У нас нет задачи «закрыть» весь город муниципальными автобусами, предполагается, что муниципальный автопарк станет элементом повышения надежности работы городского общественного транспорта. Муниципальный автопарк будет на общих основаниях с другими перевозчиками участвовать в конкурсах на распределение маршрутов.

Как объяснил Анатолий Путин, уже известно, как будут выглядеть муниципальные автобусы.

- Они будут большой вместимости с низким полом для посадки. В них обязательно будут кондиционеры и обогреватели, - рассказал он. - В каждом будет возможность расплатиться за проезд с электронных устройств. Внутри и снаружи салона будут установлены камеры видеофиксации. Наконец, во всех автобусах будут установлены информационное табло, на них будет высвечиваться информация о том, к какой остановке и через какое время автобус вскоре подъедет. Информационные табло будут устанавливаться и на остановках общественного транспорта.

Как сообщил Анатолий Путин, в новом году в Перми появятся шесть остановочных комплексов нового типа.

- Они будут установлены там, где делают пересадки большое количество пассажиров, - рассказал он. - Совершенно точно такой транспортно-пересадочный комплекс появится у Центрального рынка, где в день совершается до 50 тысяч пересадок. Такие комплексы будут вмещать большое количество пассажиров, ожидающих транспорта. Длиной они будут более 15 метров. В них можно будет укрыться от дождя и ветра, но обогреваемыми они пока не будут - это дело более отдаленного будущего.

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