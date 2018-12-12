2018-12-12T11:19:22+03:00
Дом. Семья

Посмотрите на эти трогательные новогодние фотографии котиков из приюта!

Все «постояльцы» пермского приюта «Матроскин» ищут дом
Елена КОНОВА
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Фото Ангелины Фрост из группы "Приют Матроскин" "ВКонтакте"Фото Ангелины Фрост из группы "Приют Матроскин" "ВКонтакте"
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Приют «Матроскин» в очередной раз провел сказочную фотосессию для котов и кошек.

- Каждая фотография - это настоящий портрет котика, который отражает характер животного! - говорит руководитель приюта. - Только взгляните в их глаза - в них столько грусти и надежды на светлое будущее! Все предыдущие годы абсолютно все котики, благодаря новогодним фотографиям, обрели дом!

На этой фотографии Карлос. Он несколько месяцев прожил в подвале, и ему очень повезло, что волонтер «Матроскина» нашел его и привез в приют. Карлос - очень разговорчивый котик и в приюте сильно страдает от недостатка общения.

Фото Ангелины Фрост из группы "Приют Матроскин" "ВКонтакте"

Фото Ангелины Фрост из группы "Приют Матроскин" "ВКонтакте"

А это Зара. Ей всего 3-4 года, она привита и стерилизована. Эта нежная кошечка тоже мечтает обрести свой дом.

Фото Ангелины Фрост из группы "Приют Матроскин" "ВКонтакте"

Фото Ангелины Фрост из группы "Приют Матроскин" "ВКонтакте"

Нерри - очень спокойная кошечка. Ее привезли из поселка Сылва. Бедняжка жила на рынке, торговцы кормили ее, но не забирали домой. А потом рынок закрылся. И Нерри повезло - ее заметил волонтер и привез в приют. Больше всего она любит покушать и просто полежать на своей подстилке.

Фото Ангелины Фрост из группы "Приют Матроскин" "ВКонтакте"

Фото Ангелины Фрост из группы "Приют Матроскин" "ВКонтакте"

Если вы хотите забрать кого-то из котиков, звоните волонтеру Владе по телефону 89028052721.

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