2018-12-11T20:21:11+03:00
Происшествия

"Я защищал свою машину, так им и надо". Березовскому стрелку, который ранил двух полицейских, грозит до 20 лет

В Пермском крае дело в отношении 46-летнего Виталия Б. передали в суд
Вероника РАНГУЛОВА
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Алексей (слева) и Антон (справа) просто выполняли свои служебные обязанности. Фото: соцсетиАлексей (слева) и Антон (справа) просто выполняли свои служебные обязанности. Фото: соцсети
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Уголовное дело в отношении 46-летний Виталия Б. из Березовки, который весной этого года расстрелял двух полицейских, передали в суд.

Напомним, трагедией чуть не закончилась обычная дежурная смена для экипажа ДПС, который 10 мая этого года патрулировал автодорогу «Березовка-Тулумбасы» в Пермском крае. Дорожные полицейские остановили иномарку Honda CR-V и попросили водителя предъявить документы. Оказалось, что 46-летний Виталий Б. был лишен права управления транспортным средством - некоторое время назад он выехал на полосу встречного движения, за это суд запретил ему садиться за руль на 4 месяца.

Водитель не стал дожидаться, пока сотрудники ГИБДД составят протокол и заберут его машину. Он ударил по газам и поехал в сторону своего частного дома в селе Мачино. Полицейские бросились в погоню.

Хозяин дома встретил сотрудников ГИБДД с винтовкой в руках и открыл стрельбу. Первая пуля перебила полицейскому артерию на шее. Его коллега бросился на помощь товарищу, но тут раздался второй выстрел. Пуля угодила в предплечье второму полицейскому.

На место расправы прибыли коллеги раненых, которые скрутили Виталия и доставили в отдел, но даже там он продолжал "качать права".

– Я защищал свою машину, так им ..... и надо! – кричал Виталий какое-то время. Затем его закрыли в камере.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, в отношении 46-летнего жителя Березовского района возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

- В тот день обвиняемый передвигался на своей личной автомашине, будучи лишенным права управления, - сообщили в ведомстве. - Данный факт был установлен инспекторами наряда ДПС ГИБДД МО МВД России, которые остановили ехавший автомобиль. Нарушитель, оказав неповиновение, скрылся. Добравшись до дома, он вооружился переделанной пневматической винтовкой, и открыл стрельбу по сотрудникам ДПС.

Медицинская экспертиза установила, что одному сотруднику полиции был причинен тяжкий вред здоровью, другому - легкий.

Дело в отношении березовского стрелка уже передано в суд.

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