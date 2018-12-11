В «платежках» пермяков появится новая строка - за мусор

У части пермяков в квитанциях за коммуналку плата за вывоз мусора сейчас стоит отдельной строкой. Но это, скорее, исключение. В большинстве домов «мусорные» деньги спрятаны в общую сумму за содержание жилья. С 1 января ситуация изменится. Принят новый закон, по которому сбор и переработка бытового мусора становятся отдельной коммунальной услугой.

- В платежных квитанциях за январь 2019 года услуга по вывозу мусора уже будет выделена отдельной строкой, - рассказали в министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края. - При этом из платы на содержание жилого фонда затраты на вывоз мусора должны быть исключены. Если этого не произошло, жильцы вправе потребовать перерасчета. А недобросовестные управляющие компании, ТСЖ или ЖСК, берущие двойную плату, рискуют получить штраф и лишиться лицензии.

В Прикамье заниматься мусором будет единый оператор - ПКГУП «Теплоэнерго».

- Тариф на вывоз отходов будет единым для всех жильцов, - объяснили в «Теплоэнерго». - Его утвердят после 20 декабря. Начислять плату будут с площади квартиры - определенную сумму за квадратный метр. Для кого-то платежи увеличатся, для кого-то уменьшатся.

Уже заключены договоры с предприятиями, которые будут непосредственно вывозить мусор из дворов. Они установят свои контейнеры для сбора отходов. Даже если контейнеры во дворе уже стоят, перевозчики должны будут за свой счет поменять их на новые.

Все мусоровозы будут оборудованы навигаторами и видеокамерами, чтобы можно было проследить, куда доставлены отходы: на полигон ТБО или в ближайший лес.