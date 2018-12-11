2018-12-13T09:08:08+03:00
Недвижимость

В «платежках» пермяков появится новая строка - за мусор

Платить за вывоз отходов горожане будут в зависимости от площади квартиры
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
..
Изменить размер текста:

У части пермяков в квитанциях за коммуналку плата за вывоз мусора сейчас стоит отдельной строкой. Но это, скорее, исключение. В большинстве домов «мусорные» деньги спрятаны в общую сумму за содержание жилья. С 1 января ситуация изменится. Принят новый закон, по которому сбор и переработка бытового мусора становятся отдельной коммунальной услугой.

- В платежных квитанциях за январь 2019 года услуга по вывозу мусора уже будет выделена отдельной строкой, - рассказали в министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края. - При этом из платы на содержание жилого фонда затраты на вывоз мусора должны быть исключены. Если этого не произошло, жильцы вправе потребовать перерасчета. А недобросовестные управляющие компании, ТСЖ или ЖСК, берущие двойную плату, рискуют получить штраф и лишиться лицензии.

В Прикамье заниматься мусором будет единый оператор - ПКГУП «Теплоэнерго».

- Тариф на вывоз отходов будет единым для всех жильцов, - объяснили в «Теплоэнерго». - Его утвердят после 20 декабря. Начислять плату будут с площади квартиры - определенную сумму за квадратный метр. Для кого-то платежи увеличатся, для кого-то уменьшатся.

Уже заключены договоры с предприятиями, которые будут непосредственно вывозить мусор из дворов. Они установят свои контейнеры для сбора отходов. Даже если контейнеры во дворе уже стоят, перевозчики должны будут за свой счет поменять их на новые.

Все мусоровозы будут оборудованы навигаторами и видеокамерами, чтобы можно было проследить, куда доставлены отходы: на полигон ТБО или в ближайший лес.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Замглавы Минстроя Андрей Чибис: О тарифах на ЖКХ, капремонте и экономии на тепле
Как тратятся деньги, которые мы отчисляем на капремонт? Что грозит недобросовестным управляющим компаниям? И можно ли снизить тарифы на коммунальные услуги? Об этом и многом другом в интервью «КП» рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ
Новости 24
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому
«Закон о розовых волосах»: в Кишерти прокуратура запретила устанавливать в школах дресс-код
Пермский футбольный арбитр пострадал в аварии в Индии
В Соликамске без тепла остались 146 жилых домов
Следственный комитет: назначена экспертиза для выяснения причины смерти женщины в «скорой»
В Перми произошла авария с участием пяти автомобилей, пострадал водитель
Из-за мигрантов прикамское предприятие заплатит почти миллион рублей штрафа
Пермские власти объявили аукционы на покупку 85 автобусов
В Прикамье стоимость техосмотра не превысит 655 рублей
В Прикамье должник, сидящий в колонии, спрятал внедорожник в самовольном гараже
Массовые катания проходят на восьми катках Дзержинского района Перми
Житель Пермского края убил знакомого, а через четыре дня облил сотрудницу ломбарда кислотой
«Стало плохо после скандала с мамой ученика». В пермской школе охранница умерла на рабочем месте
В Прикамье прокуратура начала проверку по факту гибели 32-летней женщины в машине «Скорой помощи»
В Прикамье осудят мошенника, который не любил отдавать долги
В Перми учеников и сотрудников школы эвакуировали в спортзал из-за запаха дыма
В Прикамье столкнулись две «Лады», один человек погиб
После вмешательства прокуратуры в Прикамье чиновники выделили автобус для воспитанников детского сада
В Перми открылся дневной центр помощи бездомным «Территория Передышки»
В Прикамье управляющая рестораном присвоила 246 тысяч рублей и соврала, что ее обокрали
Губернатор Прикамья проведет предновогодний эфир в Instagram