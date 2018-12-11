2018-12-13T09:08:08+03:00
Общество

Новогодние ярмарки и елочные базары в Перми 2018: где и когда откроются?

Где купить живую елочку и деликатесы к праздничному столу
Андрей МАТЛИН
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Праздничное настроение. Фото: Пермская ярмарка.Праздничное настроение. Фото: Пермская ярмарка.
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Перед Новым годом в Перми традиционно откроются новогодние ярмарки и елочные базары.

Пять ярмарок будут бесплатными – с местных торговцев на них не будут взимать арендную плату.

- Мы ожидаем, что местные фермеры привезут ни них много свежих продуктов и деликатесов к праздничному столу, а пермские мастера принесут новогодние сувениры и украшения ручной работы, - сообщили в управлении потребительского рынка администрации города.

Самая большая ярмарка откроется вблизи ледового городка ближе к Новому году, в пятницу 28 декабря. Ярмарочные ряды раскинутся на улице Ленина, 53, на площадке между «Театром-Театром» и торговым центром «Пирамида».

Четыре пермские новогодние ярмарки начнут зазывать посетителей уже в эту пятницу, 14 декабря.

- Они будут работать по пятницам и субботам с десяти утра до восьми вечера вплоть до самого Нового года, - отметили в мэрии. - Две бесплатные ярмарки откроются в Индустриальном районе, и по одной в Мотовилихинском и Кировском районах: на улицах Шоссе Космонавтов, 114 (рядом с фабрикой «Гознак»), Мира, 39 (возле Дворца культуры имени Гагарина), Крупской, 42 (на площади Дружбы) и Ласьвинской,18 (в районе пересечения с улицей Маршала Рыбалко).

А всего в Перми новогодних ярмарок и елочных базаров, где можно будет приобрести живые елки и новогодние украшения, будет больше четырех десятков.

Например, в Ленинском районе на территории Центрального рынка и на площади перед ним в предновогодние дни будут работать «Новогодний базар» и «Рождественская ярмарка». 26 декабря на улице Крисанова будет ждать посетителей с 10.00 до 17.00 «Фермерская ярмарка», которую организует краевой минсельхоз.

В Свердловском районе большая новогодняя ярмарка будет работать на территории гипермаркета «Семья» на улице Революции, 13 - со стороны улицы Николая Островского. На улице Белинского, 52 елочный базар и ярмарочные ряды разместятся прямо на территории пожарной части №5. Они также откроются на площадке перед бизнес-центром «Грин Плаза».

В Дзержинском районе можно будет посетить новогоднюю ярмарку на «Китайском рынке» на улице Кронштадской, 39, а также на мини-рынках, расположенных на проспекте Парковый, 36а и на улице Комиссара Пожарского, 11.

В Мотовилихинском районе купить деликатесы к праздничному столу можно будет на «Фермерской ярмарке», которая под эгидой краевого минсельхоза откроется 19 декабря и будет работать с 10.00 до 17.00. В Индустриальном районе новогодние украшения и свежие продукты к празднику будут продавать на постоянно действующей фермерской ярмарке на улице Архитектора Свиязева, 19а. Адреса новогодних ярмарок обещают выложить на сайте «Управляем вместе».

С 21 по 30 декабря пермяков приглашают на «Ярмарку новогодних подарков» - на Пермскую ярмарку на улице Шоссе Космонавтов, 59. С 21по 29 декабря она будет работать с 10.00 до19.00, 30 декабря - с 10.00 до 17.00. Организаторы обещают, что на ярмарке можно будет приобрести ёлки, ёлочные украшения, карнавальные костюмы, маски, пиротехнику, фейерверки, деликатесы к праздничному столу. Также посетителей ждут различные развлекательные новогодние программы и мастер-классы.

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