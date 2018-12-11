«Не «потухнет» ли 1 января мой телевизор?». Прикамье переходит на цифровое ТВ

На начало нового года в Пермском крае запланирован переход на бесплатное цифровое эфирное телевещание. При этом аналоговое ТВ будет отключено везде, кроме Перми и Березников, где оно сохранится до 3 июня.

Как это отразится на телезрителях, не лишатся ли они своих любимых передач, - об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказал руководитель управления Роскомнадзора по Пермскому краю Юрий Щебетков.

Люблю посидеть перед телевизором.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сколько всего будет цифровых телеканалов?

- С января 2019 года в Пермском крае, как и по всей России, количество федеральных каналов, которые будут работать в эфире в «цифре», увеличится до двадцати. Также в «цифре» начнется вещание трех федеральных радиостанций - «Радио России», «Радио «Маяк», «Вести FM». Это позволит сделать изображение и звук более качественными и устойчивыми к помехам по сравнению с «обычным» аналоговым вещанием.

Какие новые каналы можно будет посмотреть?

- Сейчас во многих населенных пунктах Прикамья уже доступен прием в цифровом эфирном формате десяти телеканалов: «Первый канал», «Россия-1», «Россия-Культура», «Россия-24», «НТВ», «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВЦ», «Карусель», «OTP». В январе 2019 года к ним добавятся «СТС», «ТНТ», «РЕН ТВ», «Домашний», «ТВ-3», «Звезда», «Мир», «Муз-ТВ», «Пятница!», «Спас».

Придется ли за цифровые телеканалы платить?

- Цифровое эфирное вещание останется бесплатным для телезрителей и радиослушателей. В том числе и при просмотре передач 10 развлекательных и коммерческих телеканалов, которые добавятся с января нового года.

Как проверить, будет ли телевизор принимать «цифру»

- Нужно сделать три простых шага, чтобы определить, сможет ли ваш телевизор принимать цифровое телевидение. Первое - включаете федеральные каналы «Первый» или «Россия 1». Если рядом с логотипом телеканала увидите букву «А» белого цвета - ваш телевизор принимает сигнал в «аналоге». Это будет означать, что либо он старой аналоговой модели, либо вы не переключили его в режим приема цифрового сигнала. После этого посмотрите инструкцию к телевизору или изучите его заднюю стенку. Если найдете указание, что он принимает сигнал в формате DVB-T2, то вы сможете принимать «цифру». Если нет – вам придется покупать цифровую приставку. Кроме того, придется проверить антенну - она должна принимать сигнал во всеволновом либо в дециметровом диапазоне.

Кстати, если у вас к телевизору подключен кабель интернет-телевидения или кабельного ТВ, то вы уже смотрите телепередачи в «цифре», и у вас никаких проблем с переходом не возникнет.

Есть ли льготы для пенсионеров и ветеранов?

- Трем категориям жителей - пенсионерам, получающим социальную пенсию, ветеранам ВОВ и труженикам тыла - будут компенсировать приобретение цифровых приставок либо комплектов спутникового телевидения для тех, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения. Они должны обратиться за денежной компенсацией в органы соцзашиты. Ее размер - до 1 тысячи рублей для покупки цифровой приставки к телевизору и до 6 тысяч рублей для приобретения спутниковой тарелки.