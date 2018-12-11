Актер Антон Богданов: «Мы живем с сыном вдвоем, но мама всегда рядом»

21 декабря в Перми состоится премьера нового фильма «Т-34», одну из ролей в котором исполнил пермский актер Антон Богданов. В преддверии премьеры он пришел в эфир радио «КП»-Пермь» и рассказал о мире кино, новогодних праздниках и своих отношениях с сыном Демьяном.

«На отношения времени нет»

- Вы с супругой расстались, и пока ваш 9-летний сын Демьян учится, вы с ним живете вдвоем в Москве. Легко справляетесь?

- Абсолютно. Может, была бы девочка - было бы сложнее. С пацаном лучше - мы как друзья. Надо иметь в отношениях некую строгость и не забывать про какие-то моменты нежности. Так как мы живем вдвоем, то еда у нас спартанская - огурцы, помидоры, макароны с сыром и прочее. Демьян все равно в школе полный день, до шести вечера, а после у него тренировка - занимается плаванием. Вот сегодня я около шести утра встал, стал собирать рюкзак для занятий плаванием, а плавки положить забыл. В итоге ребенок пришел на тренировку без них. Бывает… Но, несмотря на то, что пока мы с Демьяном живем вдвоем, мама всегда рядом.

- Что Демьян просит на Новый год?

- Ну, у него 14 декабря день рождения, так что надо два подарка сразу готовить. А так список получился огромный: Демьян собрал все то, чего у него еще нет. Например, игровую приставку, гидроскутер. С надеждой написал - а вдруг получит.

- Как будете отмечать Новый год?

- Дома, с семьей. Я родителей привезу из Перми, к нам еще сестренка придет с мужем и детьми. Я всегда стремился к такому семейному единению - уехал из дома учиться рано, в 17 лет, и потом многие новогодние праздники проводил, играя Деда Мороза. Хотя это забавно - когда ты 165 сантиметров, на тебя нет даже нормального костюма, наряд по полу волочится. Как у зайца из «Ну, погоди!», который Дедом Морозом переоделся.

- Вы сейчас свободны в плане отношений? Может используете для знакомств социальные сети?

- Да, у меня просто нет времени на знакомства. Летом у меня было по одному выходному в месяц, все остальное время - съемки, съемки. Я человек, придерживающийся правильных отношений, а не мимолетных. Женщине нужно оказывать постоянное внимание. А какое внимание, если ты 29 дней в месяц отсутствуешь. Работа всегда берет верх. Ну, может, с 1 января и начну правильную жизнь.

Антон Богданов - заботливый и любящий отецФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Играю только драматические роли»

- В фильме о войне «Т-34» у вас драматическая роль. Насколько легко было в нее вжиться? Все-таки вы больше в комедийных ролях снимаетесь.

- «Реальные пацаны» создали некий комедийный образ. И некоторым режиссерам легче притянуть в комедию комедийного человека. А вот в театре я играю только драматические роли, так что роль в «Т-34» не была для меня чем-то непривычным.

Кстати, в фильме есть кадр, когда я пишу на броне танка слово «Пермь». Это связано с юбилеем нашего Уральского танкового корпуса.

- Фильм снимал Алексей Сидоров, режиссер «Бригады». Наверное, байки о съемках травил?

- Да нет, только если в случайных шутках или разговорах вспоминал. Например, как Дмитрий Дюжев на съемках «Бригады» на автомобиле въехал в вертолет. Ну просто решил покататься на аэродроме и не рассчитал. А еще Сергей Безруков как-то рассказывал историю, как в одной из серий по сюжету в комнату влетает СОБР и героев кладут мордой в пол. Снимался настоящий СОБР, потому что в то время было не так много массовки. И у собровцев было настоящее боевое оружие. Командир, который по сюжету брал Сергея Витальевича, по привычке взвел оружие и ткнул пистолетом в голову. А потом опомнился и тихонько отвел ствол.

- А как складывались на съемках отношения с другими актерами?

- Отлично, у нас вообще сложился очень крутой коллектив. Вот 15 декабря все вместе едем в баню. У нас получилась такая братская киногруппа. Мы все приезжие, нет ни одного столичного жителя, живем в Москве плюс-минус 10 лет. Так что закалка у нас такая дворовая, уличная. И это нас сплотило еще больше.