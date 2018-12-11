«Запнулся о ветку и случайно нажал на курок». В Пермском крае охотник убил своего приятеля

В Прикамье осудили 57-летнего бульдозериста, который случайно застрелил друга.

Трагический случай произошел в мае в Ординском районе. Как раз тогда открылся сезон охоты. 57-летний бульдозерист Александр и 35-летний рабочий Алексей были хорошими приятелями, бывали друг у друга в гостях.

В тот злополучный день, не сговариваясь друг с другом, они взяли ружья и пошли стрелять уток на местное озеро. Место это у охотников известное и популярное. Александр шел к озеру, держа в руках заряженное, снятое с предохранителя ружье. В это же время у самого берега тихо выжидал случая выстрелить в утку его приятель. Мужчины друг друга не видели.

В какой-то момент Александр запнулся о сломанный ствол дерева и начал падать, палец непроизвольно нажал курок. Заряд попал прямо в голову Алексею, и он погиб на месте.

Спустившись к берегу, Александр увидел тело, лежащее в воде, перевернул его и узнал своего приятеля. Мужчина позвонил в полицию и рассказал о том, что случилось.

- Нами проверялись несколько версий произошедшего, в том числе умышленное убийство, но они не подтвердилась, - рассказал нам руководитель Суксунского межрайонного следственного отдела Дмитрий Постников. - Подсудимый вину в причинении смерти по неосторожности признал полностью. Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год десять месяцев с удержанием в доход государства 10 % заработной платы. Также гражданский иск отца погибшего удовлетворен частично в сумме 750 000 рублей в возмещение морального вреда.

У погибшего Алексея на тот момент осталась беременная гражданская жена. Также от первого брака у него двое несовершеннолетних детей.