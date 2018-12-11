Пермская актриса Катерина Шпица сделала в соцсетях интересное признание

Катерина Шпица в своем аккаунте в Instagram рассказала о профессии, которую могла бы получить, если бы не актерская карьера.

- Если б я не стала актрисой, я б, вполне вероятно, стала медиком! - пишет Катерина (орфография и пунктуация автора сохранены). - Я балдею от биологии, анатомии, и особенно, от высокотехнологичной хирургии. Мамино среднее профессиональное образование фельдшера скорой помощи, наверное, сказалось. Обожаю просвещаться в различных направлениях медицины (традиционной и альтернативной) и копаться в исследованиях.

Также актриса задала подписчикам вопрос: «Что изображено за ее спиной на экране?».

Одни пользователи сети стали угадывать: «Клетки под микроскопом», «Плазма крови», «Эритроциты». А другие писали, что из Катерины мог бы получиться хороший врач.

Ранее мы писали о том, что недавно по Первому каналу прошел сериал «Желтый глаз тигра», в котором одну из главных ролей играет Катерина Шпица. Криминальный ретро-детектив основан на реальных событиях и рассказывает о добыче янтаря в лихие 90-ые.