2018-12-11T12:47:18+03:00
Звезды

Пермская актриса Катерина Шпица сделала в соцсетях интересное признание

Она рассказала, кем бы стала, если не актрисой
Елена КОНОВА
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Фото из @katerinashpitsaФото из @katerinashpitsa
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Катерина Шпица в своем аккаунте в Instagram рассказала о профессии, которую могла бы получить, если бы не актерская карьера.

- Если б я не стала актрисой, я б, вполне вероятно, стала медиком! - пишет Катерина (орфография и пунктуация автора сохранены). - Я балдею от биологии, анатомии, и особенно, от высокотехнологичной хирургии. Мамино среднее профессиональное образование фельдшера скорой помощи, наверное, сказалось. Обожаю просвещаться в различных направлениях медицины (традиционной и альтернативной) и копаться в исследованиях.

Также актриса задала подписчикам вопрос: «Что изображено за ее спиной на экране?».

Одни пользователи сети стали угадывать: «Клетки под микроскопом», «Плазма крови», «Эритроциты». А другие писали, что из Катерины мог бы получиться хороший врач.

Ранее мы писали о том, что недавно по Первому каналу прошел сериал «Желтый глаз тигра», в котором одну из главных ролей играет Катерина Шпица. Криминальный ретро-детектив основан на реальных событиях и рассказывает о добыче янтаря в лихие 90-ые.

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