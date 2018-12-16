2018-12-16T15:28:40+03:00
Общество

Почему в Перми стало интереснее жить

После «Снежного базара» объясняем, почему городские фестивали - это здорово
Елена КОНОВА
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Где еще в конце года встретить улыбающихся людей?Где еще в конце года встретить улыбающихся людей?Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Еще несколько лет назад наш город был другим - да, зимой и летом устраивали недельные фестивали, а вот в выходные особо некуда было пойти. Сейчас все изменилось - появились новые культурные пространства, и несколько раз в месяц там проходят интересные мероприятия. На том же бывшем заводе Шпагина неделю назад устраивали благотворительный йога-марафон «Дышать». Средства, собранные с фестиваля, были направлены в фонд «Дедморозим». Теперь дети, которые испытывают проблемы с дыханием, смогут получить очень важную для здоровья аппаратуру.

16 декабря в Перми прошел очередной благотворительный фестиваль «Снежный базар». У Пермской научно-производственной приборостроительной компании было здание, которое решили преобразовать в новое культурное пространство - «Часовой завод». Там и проходил фестиваль.

Коврики, которые девушки с ДЦП изготовили своими руками Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Коврики, которые девушки с ДЦП изготовили своими рукамиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На самом деле, очень здорово, что в выходной день можно посетить не только интересное, но и важное мероприятие. Все средства, собранные с новогоднего «Снежного базара», пойдут в фонд «Территория семьи», который помогает семьям, попавшим в беду.

А на руках можно было нарисовать елочку или Дедушку Мороза Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А на руках можно было нарисовать елочку или Дедушку МорозаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы хотели бы, чтобы это стало традицией - каждый год проводить «Снежный базар», - сказала Галина Берестнева, пиар-специалист фонда.

На фестивале для любителей поесть было все - и пицца, и тортики, и кофе (вкусный и горячий) Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На фестивале для любителей поесть было все - и пицца, и тортики, и кофе (вкусный и горячий)Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В середине декабря все уже безумно уставшие от года, поэтому очень приятно хоть на час оторваться от нескончаемого потока дел и просто отдохнуть на фестивале. Хочешь собственный портрет? Пожалуйста. Может, хочешь посмотреть кино пермского режиссера Ирины Журавлевой про медведей Камчатки? Показ в 15-00. А еще можно на ткацком станке изготовить милую елочку, а потом повесить ее дома - вот и новогоднее настроение появилось.

Где еще в Перми можно было поработать на ткацком станке? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Где еще в Перми можно было поработать на ткацком станке?Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кроме этого, на фестивале можно было купить «брендовую одежду по цене чашки кофе», авторскую шапочку в виде совы или самодельную брошку. Для малышей организовали детскую зону, а по этажу, где проходил фестиваль, ходили Дедушки Морозы и Снежинки. А если проголодаешься, то можно заказать пиццу, которую при тебе и сделают.

На распродаже можно было найти платье из Zara за 400 рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На распродаже можно было найти платье из Zara за 400 рублейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В общем, фестивали - это здорово. Культурные пространства - тоже. Кстати, в выходные 22-23 декабря в ТЦ «Разгуляй» пройдет «Пушистый фестиваль», где будет выставка котиков и собак из пермских приютов, ярмарка интересных вещиц и Школа Волонтеров.

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