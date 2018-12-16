Определены победители конкурса «КП»-Пермь» и компании «Талан» «Открытка для мамы»
Настало время подводить итоги конкурса «Открытка для мамы», который мы запустили в честь Дня матери. Ребята прислали просто замечательные работы, которые они изготовили специально для любимых мам. Призеры конкурса определялись по количеству лайков. Больше месяца за творческие работы голосовали семьи, их друзья и родственники. Все дети, участвующие в конкурсе, огромные молодцы!
Больше всего лайков набрала открытка 9-летнего Ростислава Богомолова. За нее проголосовал 671 человек.
Работа участника
На втором месте - работа Ярослава Мелехина, которую лайкнули 234 человека.
Работа участника
А на третьем месте - открытка Артура Шлякова. Она набрала 144 лайка.
Работа участника
С призерами конкурса свяжется журналист и расскажет, когда состоится торжественное награждение.
Благодарим за участие соорганизатора конкурса - компанию «Талан», а также партнеров - кондитерскую «Тортолино», Цветочный дом Floret, Пермский дом народного творчества «Губернию»