2018-12-16T14:24:53+03:00
Конкурсы и тесты

Определены победители конкурса «КП»-Пермь» и компании «Талан» «Открытка для мамы»

На конкурс прислали целых 33 работы!
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Олег УКЛАДОВ
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Настало время подводить итоги конкурса «Открытка для мамы», который мы запустили в честь Дня матери. Ребята прислали просто замечательные работы, которые они изготовили специально для любимых мам. Призеры конкурса определялись по количеству лайков. Больше месяца за творческие работы голосовали семьи, их друзья и родственники. Все дети, участвующие в конкурсе, огромные молодцы!

Больше всего лайков набрала открытка 9-летнего Ростислава Богомолова. За нее проголосовал 671 человек.

Работа участника

Работа участника

На втором месте - работа Ярослава Мелехина, которую лайкнули 234 человека.

Работа участника

Работа участника

А на третьем месте - открытка Артура Шлякова. Она набрала 144 лайка.

Работа участника

Работа участника

С призерами конкурса свяжется журналист и расскажет, когда состоится торжественное награждение.

Благодарим за участие соорганизатора конкурса - компанию «Талан», а также партнеров - кондитерскую «Тортолино», Цветочный дом Floret, Пермский дом народного творчества «Губернию»

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