Пермскую актрису Катерину Шпицу приняли за мальчика

Катерина Шпица часто радует поклонников историями из жизни, которые она выкладывает в свой аккаунт в Instagram. Актриса поделилась фотографией из вагона московского метро, где она сидит с книжкой в руке и в странной шапке.

- Довольная моська знатного конспиратора, - пишет Катерина. - Стырила у сына шапку, достала книжку. Обожаю метро за скорость и за то,что чтение в вагоне глазам не вредит. Но история не об этом. Как-то мы с МГТ ехали со спектакля в Витебске. Садились не поезд в Орше. В дверях вокзала при выходе на перрон у меня с шеи слетела дорожная подушка. Пожилая женщина, которая синхронно со мной, но в обратном направлении проходила этот перешеек,очень добродушно и заботливо окликнула меня вскриком : «Ой, у вас что-то упало, девочка!» И уже немного растерянно и как будто на всякий случай закончила фразу : «....Иииииии....или мальчик». Я была одета примерно так, плюс припухшая после двухчасового сна в автобусе.

Но подписчики поспешили уверить Катерину, что ее никак нельзя спутать с мальчиком.

"Катерина, улыбнули этой историей, вы очаровательная, милая девушка и шапка сына очень к лицу", "Пацаночка наша", "На мальчика вообще не похожа".