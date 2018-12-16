2018-12-16T09:21:35+03:00
Звезды

Пермскую актрису Катерину Шпицу приняли за мальчика

Забавную историю она рассказала в своем Instagram
Елена КОНОВА
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Фото из Instagram @katerinashpitsaФото из Instagram @katerinashpitsa
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Катерина Шпица часто радует поклонников историями из жизни, которые она выкладывает в свой аккаунт в Instagram. Актриса поделилась фотографией из вагона московского метро, где она сидит с книжкой в руке и в странной шапке.

- Довольная моська знатного конспиратора, - пишет Катерина. - Стырила у сына шапку, достала книжку. Обожаю метро за скорость и за то,что чтение в вагоне глазам не вредит. Но история не об этом. Как-то мы с МГТ ехали со спектакля в Витебске. Садились не поезд в Орше. В дверях вокзала при выходе на перрон у меня с шеи слетела дорожная подушка. Пожилая женщина, которая синхронно со мной, но в обратном направлении проходила этот перешеек,очень добродушно и заботливо окликнула меня вскриком : «Ой, у вас что-то упало, девочка!» И уже немного растерянно и как будто на всякий случай закончила фразу : «....Иииииии....или мальчик». Я была одета примерно так, плюс припухшая после двухчасового сна в автобусе.

Но подписчики поспешили уверить Катерину, что ее никак нельзя спутать с мальчиком.

"Катерина, улыбнули этой историей, вы очаровательная, милая девушка и шапка сына очень к лицу", "Пацаночка наша", "На мальчика вообще не похожа".

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