Что подарить родным и близким на Новый год в Перми 2019

До Нового года осталось еще три недели, а голова уже разрывается от мыслей: «Кому и что подарить? В какой магазин пойти? А вдруг подарок не понравится?». А все же хочется, чтобы близкие были довольны подарком. Есть хорошее решение - подарочный сертификат. Любимый человек, получив сертификат, точно выберет себе в магазине, салоне или медицинском центре подарок и останется довольным в любом случае. Где можно купить подарочные сертификаты?

METRO

Нужный подарок для любого пермяка - карта гостя METRO. Если вы еще не являетесь клиентом торгового центра - для вас действует акция: до 26 декабря вы можете получить карту гостя всего за одну минуту - https://cards.metro-cc.ru/register

А подарочная карта от METRO упростит выбор к новому году. Ведь и близкие люди, и коллеги, и партнеры по бизнесу смогут найти себе что-то по душе. В магазине всегда есть акции и скидки на продукты питания и полезные в быту и работе вещи. Для всех, кто еще не является клиентом METRO, есть возможность познакомиться с широким ассортиментом и высоким качеством товаров магазина в праздники.

Подробности акций на сайте https://perm.metro-cc.ru

Фото компании

Оптика «Точка зрения»

В канун Нового года важно проявить заботу к своим родным и близким! В салонах оптики «Точка Зрения» Вы можете приобрести подарочные сертификаты в красивом праздничном конверте номиналом от 500 до 5 000 рублей.

На сертификат можно приобрести очки для зрения, очки-хамелеоны, детские очки, солнцезащитные, или очки для водителя, а также любые аксессуары и контактные линзы. Можно воспользоваться услугами кабинета охраны зрения и «прокачать» свои глаза, отремонтировать и почистить любимые очки, чтобы носить их с удовольствием!

Телефон: 215-05-07 Сайт: www.tochka-zrenia.ru

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Магазины «Ларес»

Выбираете, что подарить своим близким к празднику? Пусть это будет желанный подарок. С подарочной картой «Ларес» вы дарите удовольствие выбора и радость приятных покупок. А карта с гибким номиналом дает возможности внести на нее именно ту сумму, которую вы запланировали потратить. В магазинах «Ларес» вас ждут тысячи товаров для дома и уюта по лучшим ценам.

Адреса: Борчанинова, 13, Универсам «Семья», тел.236-23-33

Куйбышева, 85А, ТЦ «Домино», тел. 241-15-01

Уинская, 15А, тел. 206-00-50

Сайт: www.lares.ru

Фото компании

Магазины «Барышня»

Что может быть лучше, чем порадовать любимую маму, сестру, супругу или дочь новой сумкой или платьем? В «Барышне» есть все для обновления гардероба и создания нового образа. Одежда закупается только у лучших производителей Москвы, Италии, Кыргызстана, Южной Кореи, фабричного Китая! Кстати, каждую неделю товар обновляется.

Адреса:

ул. Борчанинова, 13 в ТЦ Универсам СемьЯ

пр. Парковый, 33 в ТЦ Уралимпэкс

ул. Куйбышева, 112 в ТЦ Хоровод

Группа "ВКонтакте: https://vk.com/barishnya_perm. Телефон: 279-59-74

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Сеть магазинов «Блеск!»

В «Блеске!» собраны материалы для nail- и lash-мастеров. Сейчас гель-лак - это способ сделать себе красивые ногти. Как говорится, руки - это визитная карточка женщины. И каждой приятно получить подарочный сертификат в магазин, где есть товары для ухода за руками. В «Блеске!» есть сертификаты номиналов - 500, 1000, 1500, 2000 и 3000 рублей.

- Гель-лаки от 149 рублей

- Клей для наращивания ресниц от 430 рублей

- Материалы для моделирования ногтей, наращивания и ламинирования ресниц, парафинотерапии, депиляции, а также бьюти-кейсы, электрооборудование (лампы и машинки для маникюра), аксессуары, специальные жидкости, дизайн.

ВК - https://vk.com/prof_beauty_perm

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Адреса:

ТЦ "Моби Дик" ул.Екатерининская, 109а, 3 этаж, +7(342) 247-79-57

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ТЦ "Позитив" ул. Карпинского 91А, 2 этаж, тел.: 8-902-632-39-22