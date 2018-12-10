2018-12-10T14:57:24+03:00
Общество

«Супердискотека 90-х» в Перми: толпы пьяных, драки и давка

Посетители концерта попали в 90-е
Елена КОНОВА
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Скриншот с видео ведущего Стаса ТороповаСкриншот с видео ведущего Стаса Торопова
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- Мы были как селедки в банке, - говорит Анастасия. - Из-за того, что пошевелиться было невозможно, даже руки не поднять, девушкам просто выдирали волосы в этой давке.

Вечером 8 декабря в УДС «Молот» прошла «Супердискотека 90-х». В прошлом году ее проводили в СК Сухарева, и особо негативных отзывов, а тем более драк, там не было. Но в этот раз пермяки, которые пришли на «Дискотеку 90-ых», на самом деле вернулись в 90-ые годы - на концерте была драка, давка и много алкоголя.

- Мы пришли в 17-30, и там уже была огромная очередь, - говорит пермячка Анастасия, которая ходила на концерт вместе с мужем. - В гардеробе тоже была очередь, но все было тихо-мирно. Но в коридоре, ведущем в фан-зону, началась ужасная давка, которая длилась около получаса. А если бы там была беременная? Она на месте и родила бы, наверно. Когда мы прошли первый проход, там началась драка между мужиками. Я очень испугалась, быстрее оттуда ушла. Позже мы пришли с мужем в бар за кофе, нам сказали: «Очень оригинальный у вас заказ» - на концерте присутствовало множество пьяных людей. Муж до сих пор разоряется, что мы 4 тысячи за два билета отдали.

Вот такая давка была в УДС. Фото Анастасии Комковой

Вот такая давка была в УДС. Фото Анастасии Комковой

Еще одна гостья дискотеки, Арина, тоже осталась возмущена концертом.

- Организаторы, конечно, подвели с пропуском в зал, но, люди, что с вами не так? - пишет другая посетительница концерта. - Все пришли отдохнуть и повеселиться, так зачем себя вести как свиньи. Я думала, мне сломают ребра в этой давке! Обступали все ноги!

Но, наверно, «гвоздем» мероприятия стала массовая драка. Пермский ведущий Стас Торопов запечатлел на видео, как несколько мужчин дерутся под песню «Нет, ты не любишь меня» группы «Револьверс». При этом видно, что на полу лежала женщина, в которую всцепился какой-то мужчина. Потом охранники разогнали дерущихся, и те ушли обратно в толпу.

Десятки пермяков оставили возмущенные отзывы в группе мероприятия «ВКонтакте». Организаторы выложили на стену сообщества официальный ответ:

- Уважаемые зрители! Мы приносим свои глубочайшие извинения за сложившуюся ситуацию с возникшей трудностью пропуска на танцпол и фан-зону, которая спустя некоторое время была исправлена и не повторялась в течении всего времени проведения концерта. Мы, как организаторы, признаем свою вину в этом и приносим еще раз свои извинения.

Организаторы уточнили, что драки на дискотеке были спровоцированы пьяными людьми, и пресечены силами охраны, а на мероприятии дежурила бригада медицинской помощи.

- А все Ваши обращения по продаже алкоголя просим соответствующие органы и инстанции, - добавили организаторы. - На территории есть сеть общественного питания, которая, нарушая законы, продавала пиво и на дискотеке.

Мы обратились за комментарием в Министерство спорта Пермского края. Нам сообщили, что организатор концерта нарушил сразу несколько требований к проведению мероприятия.

- Допуск зрителей в УДС был осуществлен с часовой задержкой, все это время 4,5 тысячи человек находились на улице, - говорят в пресс-службе. - Это, безусловно, способствовало злоупотреблению напитками на морозе. Кроме того, не был должным образом осуществлен контроль на входных группах, что является обязанностью организатора мероприятия. В частности, досмотр проходили только мужчины, а по словам очевидцев, женщины проносили алкоголь на территорию УДС «Молот».

В пресс-службе уточнили, что в сети точек питания, расположенного на территории «Молота», меню было обычным.

- Но со своей стороны руководство УДС «Молот» все равно проводит проверку, - добавили в пресс-службе.

Кстати!

Обсуждение концерта пройдет в эфире радио "КП"-Пермь в 17-00 10 декабря. Слушайте эфир на волне 96,6 FM или на сайте perm.kp.ru. Телефон прямого эфира, VIBER - 207- 59-66. Звоните и рассказывайте о своих впечатлениях от концерта.

Драка на концерте «Супердискотека 90-х» в Перми.

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