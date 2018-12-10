2018-12-10T10:42:16+03:00
Происшествия

«Автомобиль разорвало на две части». В Перми скончалась 21-летняя пассажирка ВАЗа, пострадавшая в аварии с «Мерседесом»

После столкновения отечественная легковушка врезалась в опору ЛЭП
Елена КОНОВА
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Фото пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краюФото пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю
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9 декабря в Перми произошла жуткая авария. В 5 утра по улице Спешилова двигался «Мерседес Бенц», за рулем которого сидел 23-летний молодой человек. В районе дома № 107 он не уступил дорогу ВАЗу, который двигался в попутном направлении. Автомобили столкнулись, и «десятку» отбросило на опору ЛЭП. На фотографии видно, что легковушку разорвало на две части.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю

Фото пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю

- В ДТП травмы различной степени тяжести получили 26-летний водитель «десятки» и его пассажир - 21-летняя девушка, которая позже скончалась в больнице, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Выяснилось, что водитель иномарки в момент аварии был пьян и не имел водительских прав. При этом ранее он неоднократно нарушал правила дорожного движения. В отношении молодого человека составлен административный протокол.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Водителю иномарки грозит до 7 лет лишения свободы.

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