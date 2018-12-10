2018-12-10T07:57:22+03:00
Общество

Погода в декабре 2018 в Перми: неделя будет теплой и без осадков

Температура воздуха ожидается выше нормы на несколько градусов
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Настоящая неделя в Пермском крае будет теплой. Температура воздуха будет выше нормы по югу на 2 градуса, по северу - на 4 градуса.

- Сохранится дефицит осадков, - рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ. - Количество осадков за неделю по югу края составит всего 20% то нормы, по северо-западу - до 70% от нормы. Также в течение всей недели ожидается слабый ветер, в отдельные дни полный штиль.

Первая половина недели будет теплой и пасмурной. 10 декабря в Перми возможен слабый снег, а 11-12 - снегопады в некоторых районах Пермского края.

- 13 декабря возможно понижение температуры до -8…-13 градусов, осадки полностью прекратятся, - добавили в ГИС-Центре. - Во второй половине недели при наличии облачности температура будет в пределах -7…-10 градусов, а при прояснениях вероятно понижение до -15 градусов. При этом осадков во второй половине недели практически не будет, за исключением северных районов края.

В Перми также в начале недели будет тепло, а вот ближе к концу недели температура может опуститься до -12 градусов.

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