2018-12-10T08:00:07+03:00
Звезды

«Казалось, что это для старушек». Пермская актриса Катерина Шпица попробовала новый вид спорта

Фотографию с тренировки она выложила в Instagram
Елена КОНОВА
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Фото из Instagram @katerinashpitsaФото из Instagram @katerinashpitsa
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Пермская актриса Катерина Шпица часто радует поклонников новыми снимками и историями из жизни,. Недавно она, гуляя по Женеве, зашла в бразильский бар, где ее накормила родственница Пеле. А в последний день недели Катерина выложила фото с тренировки.

- И снова в тему полётов, - пишет Катерина Шпица. -Смотрите, следов вокруг нет, я в эту точку прилетела. А до того первый раз в жизни сходила на хайкинг, то есть позанималась скандинавской ходьбой. Мне казалось, что это вид спорта для старушек. Но в итоге ощутила, как у меня заработали почти все мышцы. Труднее всего было заставлять себя смотреть перед собой, а не под ноги.

Катерина призналась, что после тренировки получила огромный заряд бодрости.

-Да, мало я обычно дышу свежим воздухом! Надо больше! - добавила актриса.

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