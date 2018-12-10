«Казалось, что это для старушек». Пермская актриса Катерина Шпица попробовала новый вид спорта

Пермская актриса Катерина Шпица часто радует поклонников новыми снимками и историями из жизни,. Недавно она, гуляя по Женеве, зашла в бразильский бар, где ее накормила родственница Пеле. А в последний день недели Катерина выложила фото с тренировки.

- И снова в тему полётов, - пишет Катерина Шпица. -Смотрите, следов вокруг нет, я в эту точку прилетела. А до того первый раз в жизни сходила на хайкинг, то есть позанималась скандинавской ходьбой. Мне казалось, что это вид спорта для старушек. Но в итоге ощутила, как у меня заработали почти все мышцы. Труднее всего было заставлять себя смотреть перед собой, а не под ноги.

Катерина призналась, что после тренировки получила огромный заряд бодрости.

-Да, мало я обычно дышу свежим воздухом! Надо больше! - добавила актриса.