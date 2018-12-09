Три года назад подобная интрига закончилась рождением дочки Нади – тогда актриса, сыгравшая в «Реальных пацанах» Леру, также призналась поклонникам на своей странице в Instagram, что хочет поведать им «о чем-то личном».

На этот раз 31-летняя актриса вновь сообщила, что у нее возникла потребность рассказать «о личном». И выложила фото, подчеркнув, что на снимке она с любимым мужчиной и дочкой

- Говорят, о личном я не пишу… Ну, вот, смотрите. Мужчина есть, модный и креативный. Сашей зовут. Дочь Надя. Строгая. Дрессировка – ее конек. Ну, или я ее конек. Есть маленький домик и ипотека. И аист есть. И покрывало. Все как у людей. А вы меня в звезды записали, мой дорогие подписчики-звездочеты, - написала Зоя Бербер.

- А что будет летом 2019-го? – стали выспрашивать ее поклонники.

- Да-да, что будет летом? – не унимались они.

Зоя Бербер хранила интригующее молчание.

Кто-то стал рассуждать, на каком месяце можно определить пол ребенка.

Судя по всему, упоминания об аисте навели подписчиков-звездочетов на определенные размышления. Тем более, что раньше сама Зоя Бербер вскользь упомянула, что немного пополнела. А ведь поклонники не забыли, что когда она в марте 2015 года выложила в соцсети свою фотографию с округлившимся животиком, то на свет вскоре появилась маленькая Надя. В тот раз она также выкладывала фотографию любимого мужчины – сценариста из Читы Александра Синегузова, в прошлом участника команды КВН РУДН, с которым пермская актриса познакомилась на съемках первого сезона «Реальных пацанов». Который и стал отцом Надежды.

Снимок 2015 года. Фото: страница актрисы в Instagram.

Впрочем, на этот раз в фотографии на страничке Зои Бербер заложена интрига. Лицо мужчины на снимке скрыто пририсованными синими очками. Аист, действительно, есть – садовая скульптура на заднем плане. Где расположен «домик», и что он из себя представляет, понять по фотографии невозможно.

Фото: страница в Instagram сценариста 1-го сезона "Реальных пацанов" Александра Синегузова.

Напомним, Зоя Бербер училась в школе № 91 города Перми в классе с театральным уклоном. После школы поступила в хореографический колледж, затем училась на модельера одежды.

Затем она поступила в институт культуры на курс режиссера Бориса Мильграма.

В 2010 - 2014 годах сыграла роль Леры в «Реальных пацанах».

В 2011 году по версии журнала «Maxim» Зоя Бербер заняла 5 место в списке «100 самых сексуальных женщин страны».

Сейчас Зоя Бербер живет в Москве. Но родной край не забывает.

- Пермь - это все-таки мой дом, я люблю Москву, но номер один всегда будет родной город, - призналась недавно актриса на своей страничке в соцсети.

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