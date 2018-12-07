2018-12-07T15:15:08+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Строительство XXI века: хрущевки далеко позади!

Разбираемся в плюсах и минусах типов застроек, которые избирают для себя современные девелоперы
Алеся ГАЛИБУС
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Проект квартальной застройки, реализуемой в Перми. Фото компанииПроект квартальной застройки, реализуемой в Перми. Фото компании
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Массовое возведение типовых построек, таких, как хрущевки и сталинки, в советское время изменили жизнь русского человека. По всей стране стали появляться многоквартирные дома, куда съезжались люди из деревень и городских недостроек. На то время это был выход для людей, которые устали делить коммуналки, есть на общей кухне и бороться за утреннее первенство почистить зубы в единственной ванной на этаже или в общежитии.

Но когда-то уникальный проект, к сожалению, размножился по всей стране рядами «клонов» из серых панелек с дворами-колодцами. Расстояние между домами определялось не необходимостью создания определенной ширины двора, а возможностью прокладки рельсов, по которым между домами смог бы ездить башенный кран. О каком-то удобстве и уникальности двора речи не шло совсем.

Как итог мы имеем маленькие, депрессивные городки, в которых глазу некуда упасть, и откуда молодежь мечтает удрать, куда глаза глядят.

Такие дома - обычное дело для Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Такие дома - обычное дело для ПермиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оживление городов

Сейчас застройщики подходят к проектированию домов иначе - покупатель стал выбирать дворы без машин, комплексное благоустройство, огороженные придомовые территории и удобные келлеры для хранения имущества.

Учитывая пожелания потенциальных новоселов, теперь продумывают проекты застройки. Различаются они не только архитектурой, но и масштабами строительства.

«Свечка» на клочке земли или ЖК?

В крупных городах не редкостью стала «точечная застройка». Это хорошая возможность «залатать» дыры в городском пространстве, а также разнообразие, ведь появляется шанс создать индивидуальный красивый проект и дополнить архитектуру района.

Однако среди минусов такой новостройки можно назвать 3 пункта. Во-первых, очень часто «гений архитектуры» вырастает на окраине города, где жителям инновационного проекта все равно придется видеть из окон все прелести советского «гетто». Во-вторых, если дому все же повезло родиться в центральной части, очень часто он ломает архитектурную структуру города, и рядом со старинным особняком купца или историческим памятником появляется современная «стекляшка» без достаточной придомовой территории. Ну и, в-третьих, такие точечные проекты - это жилые дома высотностью от 16 до 25 этажей, которые внутри представляют собой огромный «муравейник» из квартир. Хотя под все эти пункты не попадают дома бизнес-класса, поэтому нельзя полноценно заявить, что точечная застройка не имеет право на жизнь.

Макрорайоны

Другие застройщики берутся за возведение целых микрорайонов. Хотя корень «микро» здесь неуместен - огромным спальным районам с батареей домов больше подходит частица «макро».

Такая сверхплотная застройка удобна девелоперам: не нужно изгаляться в создании проектной составляющей - можно просто «ксерить» дома. Да и стоимость квартир в них на долю дешевле, а значит, и окупится строительство гораздо быстрее индивидуальных построек класса повыше. И пусть это немного выгоднее для кошелька покупателя, все же город и жители остаются в минусе.

Популярностью у девелоперов стала пользоваться концепция "двор без машин" - территория принадлежит жителям для прогулок, игр и отдыха. Фото компании

Популярностью у девелоперов стала пользоваться концепция "двор без машин" - территория принадлежит жителям для прогулок, игр и отдыха. Фото компании

Идите играть в свой двор! Этот - наш

Покупка квартиры в новых микрорайонах от застройщика для многих сейчас - финансовая таблетка, а однотипность домов - вроде как не проблема. Сейчас они разных цветов, более комфортабельные, практически во всех домах есть магазины шаговой доступности.

Однако минусы проживания в таком микрорайоне проявляются чуть позже. Застройщик один, территория общая, а расстояние между домами все равно должно быть внушительное, ведь существуют строительные нормы. А вместе с ними рука об руку существуют и проблемы с разграничением участков домов. Именно поэтому муниципальным службам и управляющим компаниям потом необходимо будет тратить огромные ресурсы на содержание пустырей вокруг домов, а жильцам - за это платить. Если за территорией домов следят разные фирмы, появляются заборы. После их появления говорить о социальном контроле и вопросах культуры вообще не приходится. «Мусор за забором? А чья это территория? Не наша!»

А не будет забора, так еще веселее песня сложится. Вглубь двора переедут магазинчики, «разливушки», парикмахерские - народу станет не меньше, чем утром на проходной завода.

«Районы-кварталы, жилые массивы»

По-другому устроена квартальная застройка. Если бы солист группы «Звери» куда-то и «уходил красиво» из микрорайона, то явно в такой уютный уголок городского пространства. Здесь ваша личная и территория ваших соседей не превратится в проходной двор. Квартал формируется фасадным контуром домов, оставляя внутри только большую зону для отдыха и детских игровых модулей и вынося за его пределы парковки, магазины и пешие улицы.

Безусловным плюсом домов квартальной застройки можно также назвать малую этажность и небольшое количество квартир на этаже. Невысокие дома чередующейся этажности не подавляют человека, а 5-6 квартир на этаже дают возможность знать соседей в лицо, да и в таком соседстве легче поддерживать тишину и порядок.

Концепция квартальной застройки исключает присутствие магазинов, аптек, фитнес-клубом внутри двора. Фото компании

Концепция квартальной застройки исключает присутствие магазинов, аптек, фитнес-клубом внутри двора. Фото компании

Человеческий подход

По словам Артема Дылдина, бренд-менеджера компании «УралДомСтрой», «квартальная застройка - новое и смелое для рынка Перми решение». Компания в данный момент возводит в Перми жилой квартал «Ньютон». В основе архитектурного решения - интересная геометрия фасадов, витражное остекление, сдержанная, естественная цветовая гамма облицовки. Строгие и стильные фасады из кирпича ручной работы задают новые требования к эстетике жилых зданий и оживляют район.

Застройщик делится, что уют и комфорт создаются исключительно из деталей. Компания «УДС» в создании своего проекта продумывала все. К примеру, вход в подъезд не имеет ступеней - с плоскости земли проще будет попасть в свой дом мамочкам с колясками, людям с ограниченными возможностями, жильцам с тяжелыми пакетами. Или двойная система дверей - кнопка домофона расположена внутри первой секции входной группы - не мерзните на улице, пока достаете ключи, зайдите в тепло и спокойно найдите, что нужно. Вместо подъезда - уютный холл с консьержем, мягкой зоной для отдыха и гостевым санузлом.

Особое место уделено безопасности: хорошее освещение, прозрачные двери у входных групп, закрытый двор и системы наблюдения и контроля дают чувство защищенности на территории всего квартала.

Принципы такого строительства появились у компании благодаря сотрудничеству с лучшими российскими и иностранными архитектурными бюро, многолетнему опыту строительства и желанию сделать жизнь людей комфортной. Кстати, это уже становится нормой, и на уровне городов закрепляют установленные системы дизайн-кода, который приводит городское пространство к единому стилю.

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