Трогательное видео: пес Бим из Перми, которому локомотивом отрезало две лапки, научился ходить

Мы уже рассказывали историю про спасенного пса Бима. Он перебегал железнодорожные пути в микрорайоне Бахаревка, проходящие по улице Васильева, и его сбил локомотив. Поездом ему отрезало весь левый бок - две лапы и ухо.

Израненная собака уползла умирать в дыру под будкой охраны. Но охранники позвонили пермским зоозащитникам, и те отвезли умирающего пса в ветеринарную клинику. Врачи совершили чудо. Они до 4 утра оперировали окровавленного пса. И он выжил.

После этого в соцсетях развернулась целая дискуссия – как помочь псу научиться ходить? Кто-то предлагал сделать ему протезы в виде тележки с колесами. Зоозащитники отвечали, что такие протезы, действительно, делают, если у животных не хватает передних или задних лап.

В конце концов, выяснилось, что Бим весьма бодро может передвигаться и на своих двоих. Он уже весело играет с собакой, с которой подружился.

Зоозащитники выложили видео о спасении Бима. Они обещают сообщать о его дальнейшей судьбе.

- Это новый фильм о том, как работает скорая помощь Антидогхантера, - написал на своей странице ВКонтакте пермский зоозащитних Семен Филипповский. - Последние кадры фильма - уже пришедший в себя Бим играет с нашей Анечкой.

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