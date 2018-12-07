2018-12-07T10:55:45+03:00
Общество

Трогательное видео: пес Бим из Перми, которому локомотивом отрезало две лапки, научился ходить

Он пошел на поправку и уже пытается бегать на своих двоих [видео]
Андрей МАТЛИН
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Так ослабевшего Бима учили ходить. Фото: страница ВК Семена Филипповских.Так ослабевшего Бима учили ходить. Фото: страница ВК Семена Филипповских.
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Мы уже рассказывали историю про спасенного пса Бима. Он перебегал железнодорожные пути в микрорайоне Бахаревка, проходящие по улице Васильева, и его сбил локомотив. Поездом ему отрезало весь левый бок - две лапы и ухо.

Израненная собака уползла умирать в дыру под будкой охраны. Но охранники позвонили пермским зоозащитникам, и те отвезли умирающего пса в ветеринарную клинику. Врачи совершили чудо. Они до 4 утра оперировали окровавленного пса. И он выжил.

После этого в соцсетях развернулась целая дискуссия – как помочь псу научиться ходить? Кто-то предлагал сделать ему протезы в виде тележки с колесами. Зоозащитники отвечали, что такие протезы, действительно, делают, если у животных не хватает передних или задних лап.

В конце концов, выяснилось, что Бим весьма бодро может передвигаться и на своих двоих. Он уже весело играет с собакой, с которой подружился.

Зоозащитники выложили видео о спасении Бима. Они обещают сообщать о его дальнейшей судьбе.

- Это новый фильм о том, как работает скорая помощь Антидогхантера, - написал на своей странице ВКонтакте пермский зоозащитних Семен Филипповский. - Последние кадры фильма - уже пришедший в себя Бим играет с нашей Анечкой.

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В Перми снимают фильм про пса Бима, которому поездом отрезало две лапки. Видео: страница ВК Семена Филипповских..Выезд на вызов 15.11.2018. Пес Бим попал под локомотив. В результате потерял две лапы и ухо на левой стороне тела. Операция была проведена в клинике "Друг" Комсомольский пр. 76.

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