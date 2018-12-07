2018-12-07T10:16:15+03:00
Звезды

Пермскую актрису Катерину Шпицу накормила родственница Пеле

Актриса хотела с ней сфотографироваться, но это оказалось невозможно
Елена КОНОВА
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Фото из Instagram @katerinashpitsaФото из Instagram @katerinashpitsa
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Не так давно Катерина Шпица приняла предложение руки и сердце от своего жениха Руслана. Сейчас пара находится в Женеве - Катерина была ведущей на фестивале «Лампа». В Instagram актриса рассказала о том, что на днях они проголодались и искали, где им пообедать.

- В Женеве рестораны открываются около 18:00, - пишет Катерина. - Не хотели есть фастфуд или булки, и часа два мы с Русланом бродили и искали, искали редкое открытое местечко для позднего обеда и набрели на Thai Brazil Bouffet. Как явствует из названия,питание по системе буфет: берешь тарелку и шагаешь к разнообразию котелков-горшков с супами, горячим и салат-бару. Там очень вкусно! И чудесная хозяйка, родственница Пеле (подтверждено!), которая не может фотографироваться по соображениям своей религии, а очень хотелось, кстати, сделать с ней фото. Радушная, весёлая бразильянка, наливает кашасу (я пробовала впервые), готовит классно напиток типа мохито (забыла название,вернусь и переспрошу в след.раз), на выходе угощает конфетами.

Еще Катерина рассказала, что в Женеве они познакомились с супругами из Кишинева, которые тоже случайно забрели в бразильский буфет.

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