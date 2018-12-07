2018-12-07T12:04:05+03:00
Общество

Погода в Перми в декабре 2018. В выходные будет комфортно: не холодно, временами - снег

Начало зимы получилось теплее нормы на 3-4 градуса
Андрей МАТЛИН
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Погода обещает быть благоприятной для прогулок.Погода обещает быть благоприятной для прогулок.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Люди, которые плохо реагируют на резкие скачки температуры воздуха, могут вздохнуть с облегчением. «Погодные качели» с чередой похолоданий и потеплений в Прикамье, похоже, сменились устойчивой и сравнительно теплой для начала зимы погодой.

- В первой половине декабря у нас, судя по всему, будет теплее нормы на 3-4 градуса, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - При этом погода в ближайшие дни будет весьма устойчивой, даже ночная температура воздуха не будет сильно отличаться от дневной. Осадки если и будут, то незначительные. Не ожидается никаких вторжений холодного арктического воздуха или заметных оттепелей.

В пятницу во второй половине дня в Перми может потеплеть до -8 градусов. День обещает быть ясным, без осадков.

В субботу с утра в Перми пойдет небольшой снег, но погода для начала зимы будет вполне комфортной – днем до -4 градусов, к вечеру – до -7.

В воскресенье также возможны небольшие осадки, и днем в Перми также будет до -4 градусов.

В понедельник на следующей неделе в Перми сохранится сравнительно теплая для начала зимы погода – днем будет до -3 градусов.

Во вторник может немного похолодать – до -7 градусов днем. Каких-то резких изменений погоды – похолодания или потепления - в первой половине следующей недели синоптики не ожидают.

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