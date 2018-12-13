2018-12-13T14:07:56+03:00
Происшествия

«Лопнула труба, по стене пошла трещина». Из пермской больницы выписывают родителей с детьми

В момент ЧП в стационаре находились 146 детей и 109 взрослых
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми родителей с детьми выписывают из городской детской клинической больницы №3. В больнице нет обычного шума, все очень тихо и спокойно. Никакой паники нет, лишь несколько бабушек ожидают в холле больницы своих детей с внуками.

- Угрозы обрушения нет, - говорит первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Владислав Мормуль. - Стена первого этажа, где образовалась трещина, не является несущей. Кроме того, она находится в административном крыле здания.

Стена, по которой пошла трещина, не является несущей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стена, по которой пошла трещина, не является несущейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Авария на трубопроводе произошла в 7 часов утра, стало топить подвал. Порыв произошел на улице. Здание 1987 года постройки было отключено от водоснабжения. Через два часа сотрудники больницы заметили трещину в стене административного здания.

- Мы приостановили прием больных, - говорит главврач больницы Игорь Шинкарик. - Вызвали все экстренные службы. Провели осмотр больных. Того, кто не нуждается в круглосуточном уходе, тех мы выписываем. Остальных переводим в другие медицинские учреждения города.

Водоснабжение в больнице уже восстановлено Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Водоснабжение в больнице уже восстановленоФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным главврача больницы, на момент аварии в стационаре находились 146 детей и 109 взрослых. Трое детей находятся в реанимации. Эти цифры несколько разнятся с данными МЧС, которые говорят о 144 детях.

Сейчас в больнице мало, что указывает на недавнюю аварию. Лишь несколько лужиц в недавно затопленном подвале и множество машин экстренных служб напоминают о случившемся. Воду практически полностью откачали. Водоснабжение в больнице восстановлено по одному из двух вводов. На месте происшествия продолжает работать комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Из-за порыва трубы затопило подвал Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за порыва трубы затопило подвалФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Пока мы не нашли лопнувшую трубу, поиски продолжаются. - рассказали нам сотрудники МЧС. - После этого будет точно известна причина аварии и время, которое потребуется для устранения.

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