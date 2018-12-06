2018-12-07T06:20:24+03:00
Общество

Охотникам из Прикамья, которые нашли пропавших в лесу школьников, вручили путевки в санаторий

Два Геннадия из села Чуваки спасли от смерти заблудившихся мальчишек [видео]
Елена КОНОВА
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Фото пресс-службы минсоцразвитияФото пресс-службы минсоцразвития
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Накануне празднования Дня героев в министерство социального развития Прикамья пригласили Шадрина Геннадия Ивановича и Шадрина Геннадия Александровича из села Чуваки.

Напомним, в конце ноября охотники нашли школьников, которые пошли за таксой в лес и заблудились. Руслан и Олег около 17 часов плутали по тайге в семиградусный мороз. Ребята так проголодались, что ели снег и грызли палки. Уже глубокой ночью они сделали привал у дерева. Олег уже стал засыпать, а Руслан – держался. Но, к счастью, их обнаружили охотники – Геннадий Александрович и Геннадий Иванович. Руслана и Олега увезли больницу, а охотников – поблагодарили за спасение детей.

Их пригласили на «круглый стол», который проходил на Краевом форуме. Там Геннадиям вручили подарок, в котором была матрешка, блокноты, ручки, шоколадки, диск с фотографиями санатория и… педикюрный набор. Еще им выписали по 10 тысяч рублей. Охотникам подарочный набор показался странным.

- Будем на охоте зверям когти подстригать, - шутил Геннадий Иванович. – Наверно, что на складе было, то и дали. Еще я думал, путевку нам подарили - кости полечить, но это оказался рекламный диск. Но главное, что ребятишки целы.

Педикюр для охотника.За спасение потерявшихся в лесу детей, двум суровым уральским мужикам подарили матрешку и педикюрные наборы. И мы даже затрудняемся сказать, что из этого им нужнее.

Как сообщили в пресс-службе минсоцразвития, 6 декабря охотникам вручили путевки в санаторий.

- Это замечательные, искренние и очень смелые люди, - сказал министр Павел Фокин. - Ради детей они пошли ночью в зимний лес. Рискуя своей жизнью, спасли ребят. Выразил признательность за их геройский поступок. Конечно, мы говорили и о дальнейшем взаимодействии - опыт и квалификация лишними не бывают. Договорились не только о сотрудничестве с нашими волонтерами.

Выяснилось, что Геннадию Александровичу необходима помощь в жизнеустройстве. Поможем с трудоустройством, с переобучением, с восстановлением и оформлением документов. Необходимая работа уже идет.

Также охотники сообщили, что хотят продолжать сотрудничество с волонтерами и готовы участвовать в поисковых мероприятиях.

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