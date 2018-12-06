2018-12-06T16:31:33+03:00
Конкурсы и тесты

Вместе с создателями фильма «Елки последние» выбираем героя Перми

Голосование пройдет на сайте «КП»- Пермь»
Елена КОНОВА
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До Нового года осталось меньше месяца. А значит и до премьеры очередного фильма саги «Елки…» осталось совсем немного. В этом году выходит седьмая, заключительная картина.

В связи с этим создатели «Елок» и «Комсомольская правда» запускают акцию «Вселенная добра». В Перми живет много неравнодушных, добрых людей, настоящих героев. Так что мы запускаем на нашем сайте голосование. Читатели до 10 декабря могут поддержать героя из Пермского края. Правила конкурса читайте тут.

Победитель получит приглашение на премьеру фильма «Елки последние», которая пройдет 20 декабря, а также подарок от редакции «КП»-Пермь.

Наши герои

Галина Море - зоозащитница, руководитель приюта «Матроскин». В этом году Галина с командой волонтеров сделали много добрых дел: спасли несколько десятков котов, которых на даче бросили хозяева, выкупили и отпустили в лес енотовидную собаку, вылечили сбитого автомобилем лисенка.

Фото Галины с ее странички "ВКонтакте"

Фото Галины с ее странички "ВКонтакте"

Дмитрий Жебелев - руководитель фонда «Дедморозим». В сентябре фонд провел благотворительную акцию «Цветы жизни» и собрал миллионы рублей для тяжелобольных ребят, а в ноябре в благотворительном «Теплом забеге» приняли участие более 1500 пермяков. Они помогли собрать денежные средства для детей с инвалидностью. А еще сейчас проходит акция «Дедморозим», где каждый пермяк может стать волшебником для ребенка.

Фото из архива Дмитрия Жебелева

Фото из архива Дмитрия Жебелева

Антон Добренюк и Алексей Ваняев - сотрудники ДПС, которые помогли роженице добраться до больницы. В сентябре у работницы банка Елены Денисовой начались схватки. Муж Сергей повез ее в больницу, но на дороге была ужасная пробка. Тогда мужчина попросил о помощи сотрудников ГИБДД, которые включили мигалку и, выехав на разделительную полосу, сопроводили пару в больницу.

Фото пресс-службы ГИБДД

Фото пресс-службы ГИБДД

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