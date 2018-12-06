Пруд в Мотовилихе в Перми: прорубь, каток и рыбалка этой зимой отменяются

- Пермякам, которые окунались на пруду в ледяную купель, придется годик подождать, - предупредили в администрации Перми. - Ледяной горки на пляже этой зимой также, скорее всего, не будет.

Несмотря на то что морозов еще не было, Мотовилихинский пруд замерз, но рыбаков здесь тоже не видно - лед лежит в буквальном смысле на дне. Воду из пруда спустили практически полностью.

Как уже писала «КП», в Перми наконец-то решили почистить любимый горожанами пруд. Последний раз это пробовали сделать летом 2000 года, но тогда экскаватор увяз в илистом дне и очистка не состоялась. На этот раз решили действовать иначе - чистить пруд, когда ил подмерзнет.

И запланировали работы на ноябрь. Но на дворе уже декабрь, а техники на пруду что-то не видно.

Пруд просит пермяков подождать до лета.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Подрядчики ждут морозов, чтобы весь ил на дне хорошенько промерз, - рассказал в эфире радио «КП» заместитель начальника городского управления по экологии и природопользованию администрации Перми Лев Третьяков. - Тогда сюда сможет заехать тяжелая техника. Сначала экскаватор пророет на дне пруда канавки в виде елочки, чтобы в них окончательно ушла вода. Затем начнет вычерпывать и грузить в самосвалы илистую массу, толщина которой доходит до двух метров. Во время этих работ поставят ограждение и предупредительные таблички. Скорее всего, даже на пляж пройти будет нельзя. Всего предстоит вывезти около 40 тысяч кубометров илистого грунта - тысячи самосвалов.

На очистку Мотовилихинского пруда из федерального бюджета выделено 13 миллионов рублей.

Из-за того, что поток воды из пруда иссяк, водопад в Райском саду превратился в ледопад.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Сколько времени займет очистка?

- Мы надеемся, что все работы удастся завершить этой зимой, и уже весной пруд начнет постепенно наполняться водой. Сначала она будет мутной - все-таки останется какое-то количество ила, взбаламученного гусеницами и колесами техники. В половодье, в мае, пруд должен заполниться полностью. И в начале лета вода должна посветлеть. Мы рассчитываем, что после очистки пруда вода в нем не будет так быстро зацветать, как раньше. Его глубина увеличится от 1 до 2 метров. Он не будет источать того зловония, которое ощущалось в жаркие дни из-за заиливания дна.

Можно ли будет после этого купаться в Мотовилихинском пруду?

- Пока нет, только загорать на берегу, - говорит Лев Третьяков. - Дело в том, что в пруд впадают речки Большая и Малая Мотовилихи, которые протекают по огородам, и санитарные пробы неизменно показывают превышение нормативов по бактериологическим составляющим. Но после того как подрядчики очистят ложе пруда, они примутся за очистку этих речек. И после этого можно будет надеяться, что уже летом 2020 года вода в пруду будет соответствовать санитарным нормам.

Куда денут ил?

- Ил из пруда будут вывозить не на полигон отходов, а на муниципальную площадку в районе Соликамского тракта, ведь это ценное удобрение, - говорит Лев Третьяков. - Когда он подсохнет, сделаем анализы, чтобы убедиться, что в нем нет опасных веществ. После этого его можно будет использоваться вместо торфяного грунта в работах по благоустройству города.

Что будет с рыбой?

- Какое-то количество рыбы погибнет, но большая часть перезимует в оставшемся водоеме возле плотины и в двух речках, впадающих в пруд, - говорит заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГУ, кандидат биологических наук Михаил Бакланов. - Но затем численность рыб должна увеличиться. В Мотовилихинском пруду должно стать больше окуней, плотвы, карпов, а также пескарей, верховок, гольцов, которых в последнее время в пруду стало совсем мало.