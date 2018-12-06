«Не могу перестать плакать от счастья». Простые люди всего за день собрали для пострадавшей в «Хромой лошади» деньги на новую коляску

- Не могу перестать плакать уже два дня, - говорит мама пострадавшей в «Хромой лошади» Ирины Банниковой, Тамара Геннадьевна и снова не сдерживает слезы. - Сколько, оказывается, рядом добрых, неравнодушных и отзывчивых людей.

Накануне 9-й годовщины трагедии в «Хромой лошади», где в страшном пожаре погибли 156 человек, журналисты «Комсомолки» побывали в гостях у Ирины. Она, напомним, работала в клубе барменом, надышалась угарным газом и получила серьезное поражение мозга.

Уже девять лет Ира прикована к постели, не говорит, не может держать в руках ложку. Все эти годы за ней ухаживает мама, а сейчас - и подросший сын Ирины, Кириллу уже 10 лет.

Рядом с кроватью пострадавшей в клубе мы увидели ее инвалидное кресло - почти развалившееся. Колеса не крутятся, подлокотники ободраны и не функционируют.

Его давно пора выкинуть, но денег, чтобы купить новое, в семье нет. Ирина, ее сын и мама живут на две пенсии - по 14 тысяч рублей, еще получают доплату за мальчика - 2,5 тысячи.

- Волонтеры подарили нам это кресло на Новый год, и много лет оно нас просто спасало - очень удобное, - рассказывает Тамара Геннадьевна. - Я возила Иру по квартире, чтобы она могла посидеть со всей семьей на кухне. Мы ходили гулять на улицу, брали его с собой на дачу. А сейчас его даже в ремонт не берут.

В соцзащите предлагают бесплатную инвалидную каталку, но возить на ней Ирину нельзя: там нет подголовника и ступенек для ног, и женщина просто в нем не удержится.

После публикации в «КП», где мы попросили читателей помочь семье Ирины собрать деньги на новую коляску, откликнулись сотни людей. Нужную сумму для пострадавшей на пожаре собрали всего за один день.

- Мобильный телефон просто разрывается от сообщений о переводе средств, - говорит Тамара Оборина. - 50 рублей, 80, 10 тысяч, 15 - суммы разные, кто сколько может. И это самое дорогое - понимать, что ты не один, что рядом есть совершенно незнакомые люди, которые болеют за тебя и поддерживают в трудную минуту.

С Ириной занимается логопед. Это, пожалуй, единственное, что смогла выбить для дочери ее мама.

- Знаете, как стыдно и неприятно ходить по больницам и кабинетам чиновников, выпрашивать направление в больницу, ЛФК, массаж, - признается мама Ирины Банниковой. - Три года я добивалась, чтобы массажист приходил к нам домой, но мне каждый раз отвечали, что это невозможно. А буквально сегодня позвонили и сказали, что этот вопрос решен.

Еще Ирине предложили путевку в реабилитационный центр Перми и пообещали помочь с покупкой функционального инвалидного кресла. И даже это не все: в доме, где живет семья Ирины, решили сделать пандус, чтобы люди с ограниченными возможностями имели возможность чаще бывать на улице.

- У нас очень неудобные ступеньки, я дважды роняла Иришку с кресла на пол - не могла поднять ее вместе с коляской, - говорит Тамара Геннадьевна. - Если после покупки кресла у нас останутся деньги, мы сможем свозить дочку на хорошую реабилитацию по ее профилю. Я очень надеюсь и верю, что смогу поставить Иру на ноги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я спросил у мамы, почему она такая тоненькая». Дети Ирины Пекарской в первый раз поздравили ее с днем рождения

Пострадавшей в «Хромой лошади» исполнился 31 год, девять из которых – она прикована к постели (Подробнее…)

Пострадавшие в «Хромой лошади» недовольны решением суда выпустить хозяина клуба раньше срока

Анатолий Зак серьезно болен, и его ходатайство об освобождении удовлетворили (Подробнее…)

После «Хромой лошади» не посадили ни одного чиновника

Вспоминаем, какие наказания получили виновники трагедии в пермском ночном клубе (Подробнее…)

Еще больше материалов по теме: «ПЕРМЬ: ПОЖАР В КЛУБЕ УНЕС ЖИЗНИ БОЛЕЕ 150 ЧЕЛОВЕК»