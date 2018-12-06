2018-12-06T18:21:57+03:00
Звезды

«Великан и Дюймовочка». Пользователи соцсети поражены фотографией, на которой Катерина Шпица стоит с баскетболистом

Актриса и Александр Башминов встретились на фестивале «Лампа»
Елена КОНОВА
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Фото из Instagram актрисыФото из Instagram актрисы
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5 декабря в отделении ООН в Женеве состоялся фестиваль «Лампа», где показывали фильмы о благотворительности. Ведущими фестиваля стали пермские актеры – Катерина Шпица и Антон Богданов.

В Instagram Катерина поделилась фотографией с фестиваля – на нем она запечатлена с директором баскетбольного клуба «Парма» Александром Башминовым.

- Это не я такая маленькая, это Саша такой высокий, - пишет Катерина. – Туфли сняты для чистоты эксперимента. P.S. В детстве я играла в баскетбол. Была мячиком.

К слову, рост Александра – 212 сантиметров, а Катерины - 160 сантиметров.

Пользователи соцсетей оказались поражены такой разницей в росте. В комментариях они писали «Великан и Дюймовочка», «Я просто в шоке, какой контраст», «Не верится, что это не фотомонтаж», «Такая малышка рядом с ним». Комментариев под фотографией уже больше 700.

Напомним, что сейчас актриса готовится к свадьбе. Избранник Катерины - владелец фитнес-клубов. Предложение руки и сердца ей сделали прямо после спектакля, в котором она играла одну из главных ролей.

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