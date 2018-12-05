2018-12-05T16:45:22+03:00
Общество

«Счастье не за горами» вновь вернулось на набережную Камы

В Перми установили обновленный арт-объект, ранее испорченный вандалом [видео]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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На восстановление «Счастье не за горами» потребовалось полтора месяца.На восстановление «Счастье не за горами» потребовалось полтора месяца.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На набережной Камы установили обновленную надпись «Счастье не за горами». Напомним, культовый арт-объект, возле которого фотографировались и пермяки, и приезжие, был испорчен ночью 11 октября. Пермский художник Андрей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face, изменил надпись на «Смерть не за горами».

Чтобы буквы не побились в дороге их уложили на подушки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чтобы буквы не побились в дороге их уложили на подушки.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Спустя пять дней Илькаев сам пришел в полицию с повинной. Он объяснил, что после того, как в мае прошлого года разбился на квадроцикле и попал в больницу в тяжелом состоянии, мысли о смерти неотступно преследуют его.

Против Sad Face было возбуждено уголовное дело, но художник избежал судимости. Его приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей. Кроме того, Илькаев компенсировал затраты на восстановление арт-объекта в размере 45 тысяч рублей.

Монтажники работают с максимальной осторожностью. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Монтажники работают с максимальной осторожностью.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На восстановление «Счастье не за горами» потребовалось полтора месяца. Утром в среду, 5 декабря, рабочие привезли и установили на набережной новые буквы знаменитой надписи. Теперь арт-объект станет «антивандальным», надпись монтируют на мощной металлической конструкции, а сами буквы сделаны из влагостойкой фанеры. Готовые конструкции букв крепят к существующему бетонному ограждению набережной при помощи распорных анкеров.

У надписи теперь появился объем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У надписи теперь появился объем.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также власти города пообещали, что на набережной будут установлены две видеокамеры с поворотным модулем для обзора территории у «Счастья» и парковки у магазина «Речник».

Власти города пообещали, что на набережной будут установлены две видеокамеры с поворотным модулем для обзора территории у «Счастья» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти города пообещали, что на набережной будут установлены две видеокамеры с поворотным модулем для обзора территории у «Счастья»Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, арт-объект «Счастье не за горами», созданный художником Борисом Матросовым, был установлен в Перми в 2009 году в рамках программы «Музей в городе», которую проводил «Музей современного искусства PERMM».

Фото: "КП"

Фото: "КП"

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По словам адвоката, в прошлом году Sad Face попал в страшное ДТП и находился при смерти (подробности)

В Перми арт-объект «Счастье не за горами» отремонтируют до 2 декабря

После чего его водрузят на место (подробности)

В Перми устанавливают "Счастье не за горами ".

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