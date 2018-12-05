2018-12-05T14:07:04+03:00
Политика

«Это расхлябанность какая-то»: губернатор Прикамья раскритиковал краевое управление МЧС

Максим Решетников возмутился тем, что участилась гибель людей на пожарах
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Максим Решетников: "А сейчас - всех под ружье!"Максим Решетников: "А сейчас - всех под ружье!"
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В этом году в Пермском крае на пожарах погибли 197 человек. 145 погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал на заседании краевого правительства Владислав Мормуль, первый заместитель начальника ГУ МЧС. В основном, пожары происходили в частных домах и чаще всего их причиной становились неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация электроприборов.

Заслушав доклад представителя МЧС, губернатор края Максим Решетников очень резко раскритиковал деятельность ведомства по профилактике пожаров:

- Работа идет, но ее недостаточно. Это показывает случай в Чусовом. Хотя там были люди в состоянии алкогольного опьянения, не это было причиной пожара. Причина была в электропроводке. Более того, ваши люди там были за две недели до этого. Значит, не сработала профилактика. Ваши люди плохо объяснили, не предупредили. Если факты были выявлены, надо привлекать внимание органов местной власти. В конце концов не требуется каких-то космических денег на поддержание печного отопления в нормальном состоянии. Глиной обмазать, посмотреть - элементарные вещи, одному человеку на час работы. И электропроводка – что там такого сложного? Изоленту сделать, провода зачистить, поменять. Посмотреть, чтобы соприкосновения контактов не было.

Также Максим Решетников потребовал усилить ответственность пожарных инспекторов, отвечающих за профилактику:

- Ну что мы друг другу рассказываем, как будто не понимаем, как жизнь устроена? Да просто глаза надо открыть, и чтобы пожарные инспекторы чувствовали свою ответственность. Там где есть пожар - увольняйте начальников по профилактике, просто выгоняйте с работы, и все! И тогда по-другому будет вопрос стоять. И не я буду вызвать сюда вас на доклад, а вы будете у меня обивать порог, говорить, что такой-то глава не сделал это, а такой-то глава не сделал то. И диалог по-другому пойдет. Мы деньги выделяем на профилактику. Ресурсы есть. Расхлябанность какая-то – в этом вся проблема. Не надо рассказывать, что не хватает денег на информирование и так далее. И какие деньги нужны на информирование? Там деревня же, просто пройти по дворам, встретиться со старостой. Это просто надо организовывать, заниматься этой работой. И не по итогам года, когда у нас пошла гибель по пожарам, а заранее.

Завершая свое выступление, губернатор подчеркнул:

- Посмотрите, какую работу надо усилить и отдельно мне доклад представьте. А сейчас - всех под ружье! И декабрь-январь отработать, что называется, не покладая рук.

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