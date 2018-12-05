2018-12-05T10:59:51+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Жители Пермского края получат подарки за своевременную оплату тепла и горячей воды

«ЭнергосбыТ Плюс» проводит новогоднюю акцию для добросовестных клиентов
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В Пермском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» проводится ежегодная акция – «В Новый год – без долгов!». Она позволит энергокомпании поощрить добросовестных клиентов, которые своевременно оплачивают квитанции за отопление и горячее водоснабжение.

Участниками акции могут стать потребители Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в Перми и Краснокамске, АО «Березниковская сетевая компания» в Березниках, ООО «Инвестспецпром» в Чайковском, оплачивающие услуги теплоснабжения по квитанциям, выставленным ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт». Для этого необходимо оплатить задолженность за услуги отопления и горячего водоснабжения; а также внести аванс за декабрь до конца месяца.

Акция «В Новый год – без долгов!» продлится до 31 декабря 2018 года. При погашении всей суммы задолженности до этого времени клиенты освобождаются от уплаты пени. Энергетики напоминают: для корректного начисления платежей показания индивидуальных приборов учета за декабрь нужно передать до 11 декабря 2018 г.

Подробную информацию о проведении акции «В Новый год – без долгов!» можно узнать в офисах Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в Перми: ул. Сибирская, д. 67, ул. Адмирала Ушакова, д. 32 или по телефонам +7 (342) 243-67-20, +7 (342) 243-68-38.

Подведение итогов акции, а также награждение победителей пройдут в начале следующего года.

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