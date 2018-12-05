Разведенная пара снова сошлась после того, как выиграла 10 миллионов рублей

Когда они разводились, то кричали друг на друга, били посуду.

Их старшая дочка целый год не улыбалась после их развода.

А через 8 лет они встретились на реалити-шоу на экзотическом острове.

И уезжали домой уже парой.

Татьяне - 40 лет, Георгию - 44. Он держит в Перми небольшую автомастерскую. Она преподает музыку.

Они выиграли на телешоу 10 миллионов рублей для своих дочерей и теперь собираются обвенчаться.

Испытания проходили на острове Шри-Ланка. Фото: момент реалити-шоу.

«Впрыгнули в последний вагон»

О том, что в новое шоу нужны участники, Татьяна Кожевникова вычитала на каком-то сайте в Интернете. Искали разведенные пары, чтобы отправить их на экзотический остров и устроить там множество испытаний. Указывался предельный возраст экс-супругов - 45 лет.

- А Гере сейчас 44, - вспомнила она. - Да и мне 40 лет.

Подумала, что они еще могут прыгнуть в последний вагон поезда.

Взяла и заполнила анкету. Буквально в тот же день ей позвонили.

Белоснежным автомобилем оказался белый «Запорожец»

Татьяна и Георгий учились в одном педагогическом институте. Он – на историческом, она - на факультете музыки.

- Я как-то шел по коридору, смотрю, студентка ноты изучает, а я музыкальную школу раньше закончил, - рассказывает Георгий Порошин о том, как они встретились с Татьяной. – А главное, мне ее прическа понравилась: такая симпатичная култышка на затылке. Я пригласил ее на свидание.

- Пошли в кафе рядом с институтом, мы туда обычно с девочками на переменках перекусить бегали, - смеется Татьяна. - Затем отправились кататься на каруселях в горьковский сад. А потом он пообещал меня прокатить на белоснежном автомобиле. И на следующий день подкатил к институту на белом «Запорожце».

После свадьбы ребята прожили вместе восемь лет. Родили двух девочек. Аленке сейчас 5 годиков, старшей Машеньке – 13 лет.

- Я лично противник разводов, но Татьяна настояла, - утверждает сейчас Георгий. - Дело было, конечно, не в деньгах, я неплохо зарабатывал. Открыл небольшую частную автомастерскую. Но знаете, как бывает? Затяжные посиделки с друзьями, выпивка, караоке. Мог сутками домой не являться.

- Я подала на развод, потому что устала от загулов мужа. Вокруг него всегда была масса поклонниц, все эти вечерники с алкоголем... В конце концов, единственным поводом для встреч стали дети.

- После нашего развода я целый год не видел улыбки на лице нашей старшей дочки, - говорит Георгий.

После расставания с супругой «противник разводов» еще раз женился, но на этот раз выдержал только восемь месяцев и развелся.

Татьяна и Георгий из Перми были старше всех среди участников проекта. Фото: момент реалити-шоу.

«Думал: ну хоть поплаваю в океане»

После развода Татьяна и Георгий не стали врагами, перезванивались, папа общался с девчонками. И все равно она боялась сообщить ему, что их приглашают на кастинг. Как отнесется?

- А я за эту возможность ухватился, - вспоминает Георгий. – Выпивка затягивала: к зеркалу уже старался не подходить. А тут – стимул взять себя в руки. В кои-то веки стал снова делать зарядку по утрам. И еще думал: ну хоть поплаваю в океане, пока окончательно форму не потерял.

Пройти кастинги – сначала в Екатеринбурге, потом в Москве – оказалось делом несложным.

- Я часто изливал душу во время посиделок с друзьями-собутыльниками по поводу наших взаимоотношений с Татьяной, и тут от меня потребовалось почти то же самое, - говорит Георгий.

Победителей проекта поздравили в пермской редакции телеканала СТС Домашний.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Мы были старше всех»

До Шри-Ланки разведенных жен и мужей везли разными рейсами. А потом поселили всех на одной вилле на острове, по нескольку пар в комнате.

- Кругом видеокамеры, - вспоминает Татьяна. - Никаких сотовых телефонов и связи с родными. Утром - выезд на побережье на испытание. Экс-супругам приходилось бегать по песчаному пляжу с грузом, связанными веревкой друг с другом, ходить по натянутым канатам, взявшись за руки, давясь, поглощать коктейли с насекомыми…

- Мы никак не думали с Герой, что сможем победить всех, - признается Татьяна. - Мы ведь были самой возрастной парой, там было много молодых участников, атлетически сложенных.

Георгий еще раз поблагодарил Татьяну за победу в телешоу и за двух прекрасных дочерей.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Неожиданно для себя они обыграли всех в самом первом испытании.

- С самого первого испытания мы поняли, что будет очень сложно, - говорит Георгий. - Парам дали по 10 мешочков с песком, каждый по 4 килограмма. Их нужно было нагрузить на себя и с ними потом бегать по пляжу. Нам, экс-супругам предложили распределить их между собой, как нам захочется. Кто-то все мешки взвалил на мужчин, и они в итоге быстро выдохлись. Кто-то разделил поровну. Мы сделали так: Татьяна взяла 4 мешочка, я – 6. Затем нас связали веревкой. С этим грузом надо было бегать на жаре по песку, стараясь коснуться кого-то из других пар. Коснулся – и они выбывают из соревнования.

- Я взяла 4 мешочка не случайно, - вспоминает Татьяна. - Я припомнила: вот я, типичная пермская женщина, еду на дачу без мужа, который загулял, - продолжает Татьяна. – На закорках у меня сидит Аленка, в руках сумки, и мне с этими тяжестями еще 5 километров с парома идти. И поняла: 16 килограммов спокойно унесу. Так и распределили мешки.

- Как я сейчас понимаю, все испытания были «со смыслом», очень сложно было преодолеть их людям, чужим друг для друга, - говорит Татьяна. – Однажды моей задачей было пересилить страх и нырнуть в океан с высоты четырехэтажного дома. Я медлила с прыжком, а в это время вода наполняла бочку, которую потом должен был нести мой бывший. Я была уверена, что не прыгну. Но Гера, который стоял внизу, - я не помню, какие слова он мне сказал. Но я шагнула вниз.

Если теперь ребята и ругаются, то только посылая друг другу забавные эсэмэски.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«На острове были напитки на любой вкус, но я решил завязать»

- Я уже после возвращения домой посмотрел статистику разводов и понял: для нашего времени этот проект очень актуальный, - признается Георгий. - Меня Татьяна раньше звала к психологу, а я поднимал ее на смех. А тут нас всех перепахали психологические эксперименты. Нам показали, например, как отвечают на вопросы психолога наши дети.

- Наша старшая Машенька сказала с экрана: «Когда мама на папу кричит, я думаю, что это я во всем виновата», - вспоминает Татьяна.

- Одна девочка призналась: она после школы сначала шла к соседям и долго сидела там: «Вдруг папа опять пришел пьяный?» - рассказывает Георгий. – После этих кадров никто из нас не смог сдержать слез. Мы недавно созванивались с этой парой, с родителями той девочки, они собираются снова сыграть свадьбу.

А Гера с Татьяной играть свадьбу не планируют, хотят обвенчаться.

- После того, как Гера увидел на экране наших девочек, он долго молчал, - говорит Татьяна. - Там, на острове, мы договорились постараться никогда больше не ругаться при наших дочерях. А потом поняли, что этого мало – мы снова должны стать одной семьей. Когда поняли, что снова будем вместе, у нас ни одной размолвки во время испытаний на острове уже не было.

Снова вместе. Фото: личный архив.

- Пока мы живем с дочками в трехкомнатной квартире, но будем строить двухэтажный дом, - говорит Георгий. – С алкоголем я еще на проекте решил распрощаться, хотя там свободно предлагались крепкие напитки на любой вкус. У нас сейчас второе дыхание открылось. Утром девочек Татьяна в школу и садик отвозит, а я после мастерской забираю их вечером - по вечерам Таня музыку преподает. К ее приходу готовлю ужин.

Ругаются ли сейчас, как прежде, супруги, лишившись приставки «экс»?

- Без этого, наверное, ни у кого не обходится, - посмеивается Татьяна. - Только мы придумали свой способ ругаться - через эсэмэски. К примеру, я ему смайлик с изображением козленочка пошлю, а он мне - в виде поросеночка. И вместе смеемся.

- Надеюсь, мы съели на острове всех наших тараканов! – шутит Георгий. – Ну, или, по крайней мере, самых больших из них. Не для того мы пили коктейли с этими насекомыми, чтобы снова расставаться!

Кстати, супруги не могу тратить выигранные миллионы. По условиям, эти деньги предназначены их совместным детям. Они смогут снять деньги со счета, когда им стукнет по 18 лет.

- Первым делом я куплю тысячу шариков Лол! - мечтает младшая дочка Аленка. - Ну, а там посмотрим.