2018-12-04T18:40:59+03:00
Звезды

35-летняя пермячка вошла в число 15 самых красивых женщин мира

На международном конкурсе красоты Mrs Globe Оксана Минеева завоевала победу в номинации «Модель года»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Mrs GlobeФото: Mrs Globe
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В китайском городе Шэньчжэнь состоялся финал международного конкурса красоты среди замужних женщин Mrs.Globe – «Миссис Земной шар», который проводится уже 22-й раз. В этом году в нем приняли участие 65 участниц со всего мира.

От России в этом конкурсе участвовало несколько красавиц, представлявших различные регионы. Первое место в мировом конкурсе заняла «Мисс Татарстан» Алиса Тулынина. А представляющая Урал пермячка Оксана Минеева попала в число 15 самых красивых женщин планеты.

Фото: Mrs Globe

Фото: Mrs Globe

35-летняя Оксана работает директором модельного агентства, она замужем, у нее 13-летняя дочь.

- У меня остались самые яркие впечатления от того, как был организован этот конкурс, особенно финал, - рассказала Оксана Минеева. – Все проходило на огромной площадке, похожей на римский Колизей, большое количество зрителей, со всех сторон летающие телекамеры…

Сам конкурс проходил в течение 10 дней. Участницам надо было в течение минуты рассказать о себе на английском языке, участвовать в благотворительных мероприятиях. Первый показ проходил в национальных костюмах и с флагами.

- Я вышла с флагом Пермского края, - говорит Оксана, - так как я именовалась «Мисс Урал». Затем шли показы в купальниках, национальных китайских нарядах и вечерних платьях.

Оксана Минеева и "Миссис Земной шар" Алиса Тулынина (слева). Фото: Mrs Globe.

Оксана Минеева и "Миссис Земной шар" Алиса Тулынина (слева). Фото: Mrs Globe.

В итоге Оксана вышла в полуфинал конкурса, а также победила в номинации «Model of the year» - «Модель года». И в итоге привезла в Пермь две короны.

- Еще было очень много подарков от китайской стороны, китайцы оказались очень щедрыми и гостеприимными, - делится Оксана Минеева. – Я привезла с собой просто чемодан подарков - и китайский чай, и фарфоровые статуэтки, и серебряные столовые приборы: ножи, вилки и палочки.

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