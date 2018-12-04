Электронный больничный: без бумаг и очередей

Пермское отделение Фонда социального страхования и «Комсомольская правда» провели круглый стол, посвященный инновационным решениям в сфере социальных услуг.

Один из первых сервисов, который Фонд социального страхования запустил в Прикамье - электронные листки нетрудоспособности. С помощью этого сервиса предстоит постепенно уйти от «бумажных» больничных.

Сейчас такие электронные листки уже могут выписать в большинстве медицинских учреждений края, спросив согласие пациента. Это возможно в том случае, если к электронному документообороту присоединилось предприятие, где работает пациент.

- В Пермском крае выдано уже больше 20 тысяч электронных листков нетрудоспособности. Их оформляют 123 медицинских организации края, - сообщила управляющий Пермским отделением ФСС РФ Галина Токарева. - А всего в России уже выдано более 3 миллионов электронных больничных.

-Время, которое раньше врач тратил на заполнение «клеточек» больничного листка, теперь можно посвятить больному, - ответила заместитель управляющего Пермским отделением ФСС РФ Мария Шишкина. - Но это далеко не все преимущества электронного больничного. Как показывает статистика, не менее 5 процентов бумажных больничных составляются с теми или иными ошибками. И бланки приходится «переписывать». Для пациентов это зачастую оборачивается нервотрепкой и тратой времени.

По словам Марии Шишкиной, очень распространенная ситуация выглядит так: человек проболел больше 15 дней, и в этом случае на больничном должна стоять подпись председателя врачебной комиссии. А ее по каким-либо причинам не поставили. На работе такой больничный не должны принимать. И работник вынужден вновь идти в больницу, разыскивать врача, председателя врачебной комиссии. А в случае с электронным больничным достаточно было бы одного звонка, чтобы в документ внесли необходимые исправления.

Преимущества и особенности электронных сервисов очевидны. А Фонд будет стремиться к тому, чтобы все его услуги не просто предоставлялись в электронном виде, а были доступны, понятны и удобны всем жителям края.