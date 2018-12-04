2018-12-04T11:45:05+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

В пермском Краевом индустриальном техникуме прошёл День «УРАЛХИМа»

Студенты-химики пообщались с сотрудниками предприятия и проверили свои знания на викторине
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Студенты Краевого индустриального техникума (КИТ) и ученики пермской школы №132, а также преподаватели этих учебных заведений отпраздновали «День «УРАЛХИМа». Мероприятие проходит уже четвертый год подряд в рамках комплексной программы по взаимодействию филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми с подшефными образовательными учреждениями.

Сотрудники HR-службы и молодые активисты предприятия рассказали о компании «УРАЛХИМ» юным химикам. Студенты и школьники узнали об истории развития пермского завода, продуктах компании, достижениях работников, востребованных профессиях. Для учащихся была проведена викторина «Увлекательная химия», по итогам которой выявлены самые активные и умные участники.

В 2014 году филиал «ПМУ» заключил соглашение о сотрудничестве по модели «Школа-СУЗ-Предприятие» с Краевым индустриальным техникумом и пермской школой №132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля. Цели трехстороннего партнерства – развитие эффективного взаимодействия образовательных учреждений и предприятия, участие филиала в профориентации школьников и подготовка выпускников техникума, готовых применять полученные знания на практике.

Учащиеся и работники на постоянной основе участвуют в совместных экологических и социальных акциях, культурно-массовых, спортивных и интеллектуальных мероприятиях для поддержки тесного сотрудничества и партнерства. Ежегодно студенты техникума посещают производственные подразделения завода с ознакомительными экскурсиями, проходят на предприятии производственные практики, набираются опыта и развивают практические навыки на будущих рабочих местах.

- Несмотря на то, что официальное соглашение о сотрудничестве заключено лишь в 2014 году, наш техникум взаимодействует с «Пермскими минеральными удобрениями» с первых дней работы предприятия, – подчеркнула Елена Шустова, заместитель директора по учебно-производственной работе Краевого индустриального техникума. - Филиал «ПМУ» - один из самых престижных и надежных работодателей в регионе, и многие студенты КИТа мечтают о трудоустройстве на предприятии. Более чем за 35 лет сотрудничества с заводом около сотни лучших выпускников КИТа трудоустроились на «ПМУ».

- Интересоваться химией начал еще в школе, поэтому поступил в Краевой индустриальный техникум на специальность «Технология аналитического контроля химических соединений», - рассказал студент-первокурсник Данил Леготкин. - В этом году впервые побывал на праздновании «Дня «УРАЛХИМа». Понравилась презентация компании: познакомился со структурой холдинга, возможностями для профессионального развития, популярными вакансиями. После окончания техникума захотелось работать именно в этой компании: здесь есть всё для успешной работы и карьерного роста. Буду хорошо учиться, чтобы взяли работать в филиал «ПМУ».

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