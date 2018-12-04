В Перми необходимо построить 53 новых светофора. Но пока добавят только семь

- Места, где будут построены новые светофоры, определяются по четырем критериям, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6FM) начальник дирекции дорожного движения Максим Кис. - Это количество полос движения – не менее трех, интенсивность автомобильного трафика, интенсивность пешеходного движения и аварийность в этом месте. Главным критерием, разумеется, является количество ДТП.

Сейчас в городском перечне на строительство - 53 светофора. Но в 2019 году в Перми будут построены только семь светофоров. В этом году, кстати, их появилось лишь два – на столько хватило выделенных из бюджета денег.

Где и по каким причинам построят светофоры в будущем году?

1. На перекрестке улиц Луначарского и Матросова. Перекресток в число аварийных не входит. Но на улице Луначарского три полосы движения, то есть по ГОСТу там должен быть светофор. Кроме того, неподалеку расположена школа №6. И ребята идут на занятия в том числе и по этому переходу.

2. На перекрестке улиц Газеты «Звезда» и Полины Осипенко. Казалось бы, это очень тихие улицы со спокойным движением. Но по количеству ДТП с пешеходами – это самое аварийное место в Перми, говорит Максим Кис. За два года там произошло семь наездов на пешеходов.

3. На перекрестке улиц Мира и Кавалерийская напротив входа в сад Миндовского. Там в одном квартале расположены пять детских садов. До ближайших светофоров – примерно по 400 метров. Людям с детьми приходится переходить дорогу просто по «зебре».

4. На перекрестке улиц Мира и Заслонова. Неподалеку находится торговый центр «Столица».

5. На большой развязке улиц Ветлужская, Светлогорская, Якутская. Место с высокой аварийностью и неудобным выездом из микрорайона Камский и улицы Ветлужской.

6. На перекрестке Белинского и Суханова, возле нового микрорайона Солнечный город.

7. На улице Чернышевского между площадью Карла Маркса и Героев Хасана. Сейчас особой необходимости в этом светофоре нет. Но вскоре там появится выезд из строящегося микрорайона Арсенал. На этом выезде будет установлен светофор, а сама улица Чернышевского будет расширена, чтобы появилась дополнительная полоса для поворота налево к Арсеналу.

Также в следующем году пройдет масштабная реконструкция старых светофоров.

- В этом году все светофоры в Перми стали муниципальными - нам передали около ста штук, которые ранее находились в краевой собственности, - рассказал Максим Кис. – Если вы идете по улице и видите, что светофор тускло горит, красный и зеленый сигналы не мигают перед переключением - это светофор краевой, старый, ламповый. На следующий год мы начнем модернизировать все эти старые светофоры.