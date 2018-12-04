2018-12-04T12:46:04+03:00
Общество

37 томов уголовного дела. Начался суд по делу экс-министра транспорта Прикамья Алмаза Закиева

Его будут судить за взятку в особо крупном размере
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Алмаза Закиева обвиняют в лоббировании интересов тюменской компании.Алмаза Закиева обвиняют в лоббировании интересов тюменской компании.Фото: архив "КП"
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В Ленинском суде начался процесс по делу бывшего министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева. Его обвиняют во взятке в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при распределении госконтрактов на строительство дорог.

Напомним, в 2015 году чиновники минтранса, подчинявшиеся Закиеву, дважды отстраняли пермскую компанию от участия в аукционе на строительство обхода Чусового, отдавая победу тюменскому «Мостострою-12». Причиной отстранения становились ошибки в оформлении документов. И хотя арбитражный суд каждый раз признавал решение незаконным, на третьем аукционе в 2016 году «Мостострой-12» все-таки выиграл аукцион и получил заказ на сумму более двух миллиардов рублей.

А незадолго до этого та же компания «Мостострой-12» приобрела у Алмаза Закиева за 28 миллионов рублей его квартиру, рыночная стоимость которой в тот момент была около 19,5 миллионов.

- Взятка была завуалирована под приобретение у министра по завышенной стоимости его квартиры, расположенной в Тюмени, - объяснили в СУ СКР по Пермскому краю. - Разница между ценой продажи и фактической рыночной стоимостью составила около 8 миллионов 400 тысяч рублей. После получения взятки министр предпринял меры для отстранения от участия в торгах конкурента «Мостостроя-12».

Уголовное дело в отношении Алмаза Закиева было возбуждено еще в октябре 2016 года. Экс-министра арестовали прямо в здании Законодательного собрания. Но после допроса отпустили под подписку о невыезде, под которой он находится до сих пор.

Если Алмаза Закиева признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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