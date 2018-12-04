2018-12-04T10:43:28+03:00
Общество

«До сих пор не вылечились». В Перми из-за отравления четырех человек закрыли кафе «Мафия»

В заведении нашли нарушения обязательных требований приготовления пищи
Анна Маркова
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

На днях четверым пермякам пришлось вызывать «Скорую» после того, как накануне они поели суши и роллы, которые заказали в популярном кафе «Мафия». Они сильно отравились.

- Мы постоянные клиенты «Мафии», - говорит пермячка Катерина Нуриева. - Заказываем роллы домой на улице Целинной, 43, так как эта точка находится ближе всего к дому. Вечером заказали доставку, покушали, а уже на следующий день почувствовали себя с мужем плохо. Очень огорчены и переживаем, потому что до сих пор до конца не вылечились. Мы уверены, что это именно суши, потому что ребенок их не ел, с ним все в порядке.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, по данному факту проводится проверка.

- Решением суда деятельность кафе «Мафия» по адресу улица Целинная, 43, приостановлена на 90 суток, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. - Основанием послужили нарушения обязательных требований приготовления пищи. Врачи поставили диагноз «гастроэнтерит» четырем гражданам, которые обратились в медицинское учреждение после того, как поели роллы, суши, доставленные из кафе «Мафия». Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Управления.

Оператор кафе «Мафия», рассказала, что сейчас также не работают точки по адресам Пермская, 161, Целиная, 43 и Калинина, 64.

При этом на сайте «Мафии» написано, что в кафе на Пермкской идет ремонт, а адрес кафе на улице Целинной просто удалили. По какой причине не работает кафе на улице Калинина - не уточнили.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому
«Закон о розовых волосах»: в Кишерти прокуратура запретила устанавливать в школах дресс-код
Пермский футбольный арбитр пострадал в аварии в Индии
В Соликамске без тепла остались 146 жилых домов
Следственный комитет: назначена экспертиза для выяснения причины смерти женщины в «скорой»
В Перми произошла авария с участием пяти автомобилей, пострадал водитель
Из-за мигрантов прикамское предприятие заплатит почти миллион рублей штрафа
Пермские власти объявили аукционы на покупку 85 автобусов
В Прикамье стоимость техосмотра не превысит 655 рублей
В Прикамье должник, сидящий в колонии, спрятал внедорожник в самовольном гараже
Массовые катания проходят на восьми катках Дзержинского района Перми
Житель Пермского края убил знакомого, а через четыре дня облил сотрудницу ломбарда кислотой
«Стало плохо после скандала с мамой ученика». В пермской школе охранница умерла на рабочем месте
В Прикамье прокуратура начала проверку по факту гибели 32-летней женщины в машине «Скорой помощи»
В Прикамье осудят мошенника, который не любил отдавать долги
В Перми учеников и сотрудников школы эвакуировали в спортзал из-за запаха дыма
В Прикамье столкнулись две «Лады», один человек погиб
После вмешательства прокуратуры в Прикамье чиновники выделили автобус для воспитанников детского сада
В Перми открылся дневной центр помощи бездомным «Территория Передышки»
В Прикамье управляющая рестораном присвоила 246 тысяч рублей и соврала, что ее обокрали
Губернатор Прикамья проведет предновогодний эфир в Instagram