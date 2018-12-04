«До сих пор не вылечились». В Перми из-за отравления четырех человек закрыли кафе «Мафия»

На днях четверым пермякам пришлось вызывать «Скорую» после того, как накануне они поели суши и роллы, которые заказали в популярном кафе «Мафия». Они сильно отравились.

- Мы постоянные клиенты «Мафии», - говорит пермячка Катерина Нуриева. - Заказываем роллы домой на улице Целинной, 43, так как эта точка находится ближе всего к дому. Вечером заказали доставку, покушали, а уже на следующий день почувствовали себя с мужем плохо. Очень огорчены и переживаем, потому что до сих пор до конца не вылечились. Мы уверены, что это именно суши, потому что ребенок их не ел, с ним все в порядке.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, по данному факту проводится проверка.

- Решением суда деятельность кафе «Мафия» по адресу улица Целинная, 43, приостановлена на 90 суток, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. - Основанием послужили нарушения обязательных требований приготовления пищи. Врачи поставили диагноз «гастроэнтерит» четырем гражданам, которые обратились в медицинское учреждение после того, как поели роллы, суши, доставленные из кафе «Мафия». Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Управления.

Оператор кафе «Мафия», рассказала, что сейчас также не работают точки по адресам Пермская, 161, Целиная, 43 и Калинина, 64.

При этом на сайте «Мафии» написано, что в кафе на Пермкской идет ремонт, а адрес кафе на улице Целинной просто удалили. По какой причине не работает кафе на улице Калинина - не уточнили.