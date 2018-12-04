2018-12-04T08:42:35+03:00
Происшествия

В Перми легковушка врезалась в столб, пострадали два человека

Водитель был пьян [фото]
Анна Маркова
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Фото пресс-службы ГИБДД по Пермскому краюФото пресс-службы ГИБДД по Пермскому краю
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Авария случилась ночью в понедельник, 4 декабря, в Орджоникидзевском районе Перми. "Десятка" мчалась по улице Фрунзе. За рулем был 33-летний мужчина. Возле дома номер 11 водитель еще сильнее разогнался на дороге, забыв о том, что на улице сильный гололед.

Машину занесло, и она врезалась в бетонный столб. Удар был такой силы, что легковушку буквально намотало на препятствие.

Фото пресс-службы ГИБДД по Пермскому краю

Фото пресс-службы ГИБДД по Пермскому краю

- В результате ДТП пострадали двое мужчин - пассажиры автомобиля, - расскзали в УГИБДД Пермского края. - Установлено, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (0,53 мг/л). По факту ДТП проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД составили протокол, теперь водителю грозит штраф 30 000 рублей и лишение водительских прав до двух лет.

Напомним, что это не последняя авария с участием пьяного водителя за последнее время. 2 декабря в 19-30 из дворового проезда на улице Калинина в направлении улицы Юнг Прикамья двигался автомобиль ВАЗ-219010, за рулем которого был 24-летний молодой человек. Напротив дома № 42 он столкнулся с автобусом «Мерседес-Бенц-0405», тот отбросило на встречную полосу, где двигались автомобили ЗАЗ-Шанс и «Шевроле Нива». В аварии пострадали два человека. Сотрудники ГИБДД выяснили, что в момент ДТП водитель ВАЗа был пьян и без водительских прав.

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