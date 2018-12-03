«Задохнулись в дыму»: в Прикамье семь человек погибли на пожарах в выходные

Тела двух мужчин и женщины обнаружили пожарные в квартире двухэтажного дома по улице Вижайская в Перми. В ночь на понедельник, 3 декабря, загорелась квартира на втором этаже. Трое жильцов дома успели выйти на улицу до прибытия пожарных. Но в квартире, где начался пожар, все было в густом дыму. От него, по предварительным данным, и задохнулись находившиеся там трое людей. Причиной пожара стал, скорее всего, непотушенный окурок, от которого загорелись домашние вещи.

Сейчас на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории, а также следователи СУ следственного комитета России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Уголовное дело по этой же статье было возбуждено в связи с пожаром, произошедшим в ночь на 2 декабря в селе Романово Усольского района. Там в сгоревшем деревянном доме также погибли три человека - 64-летний и 36-летний мужчины, личность третьего погибшего мужчины еще устанавливается. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем. Очаг пожара обнаружили в надворных постройках.

- Следователь города Березники, следователь-криминалист и эксперт следственного управления с помощью высокотехнологичной криминалистической техники провели осмотр места происшествия, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - При осмотре тел видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено.

Седьмой жертвой пожаров в эти выходные стал жилец двухэтажного дома по улице Трамвайная в Перми. Его тело обнаружили пожарные во время тушения огня. Возгорание произошло в месте, где печная труба проходит через чердачное перекрытие.

- Предварительная причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей дымоходов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - По факту пожара продолжается проверка.

Еще два человека в эти выходные получили серьезные ожоги по собственной неостороджности. 69-летняя женщина из Елово варила на плите настойку на спирту, а пары спирта вспыхнули. А в Перми 38 летний мужчина разжигал печку с помощью бензина.